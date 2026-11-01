Mi marad a zsebünkben?

Az egyenleg csak mínusz lehet. Sokan lesznek, akiknek havi több százezer forint mínuszuk lesz, egész évben pedig milliók. Mindegy, hogy egyszemélyes háztartásról vagy gyermekes családról, alkalmazottról, vállalkozóról, nyugdíjasról beszélünk.

A béremelések a kampányban ígértek töredékét sem érik el. Az egészségügyi szakdolgozók 17,7 százalékot, a rendőrök 15 százalékot, a szociális ágazat dolgozói 17,8 százalékot, a közművelődésben 10,7 százalékot, a pedagógusok 5,5 százalékot kaphatnak nettóban, a bruttó emelésük ennél alacsonyabb lesz.

Ez a költségvetés nemcsak az uniós vállalásunkat nem fogja teljesíteni, hisz a pedagógusok jövőre először nem érik majd el a diplomásátlagbér 80 százalékát, hanem ismét sokan lecsúsznak majd a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők közé. 2010 és 2024 között 1,3 millió honfitársunk tudott belépni a középosztályba a kockázattal élők közül. Most fordulhatnak vissza! S már nő a munkanélküliség, országszerte elbocsátásokról, gyárbezárásokról hallunk. Ne feledkezzünk meg róla, hogy idén június 30-án 75,1 százalék volt a GDP-arányos államadósság. Még nem tudjuk a pontos számokat, de szinte biztos, hogy a jövő év végén ennél csak magasabb lesz. Már júliustól veszi fel a hiteleket a kormány, ismét elindultunk az eladósodás útján.

Ezek után egyetlen kérdés marad. Tényleg ezt akarták, akik a Tiszára szavaztak tavasszal?

A szerző a Fidesz országgyűlési képviselője