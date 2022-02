Marschall Józef Piłsudski und der polnisch-bolschewistische Krieg aus der Sicht der ungarischen Presse

Polen – Marschall Józef Piłsudski gehört zweifellos zu den größten Figuren der polnischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Der charismatische Militärführer war der starke Mann des polnischen Staates der Zwischenkriegszeit. Obwohl sein Vermächtnis aufgrund seiner autoritären Entgleisung 1926 umstritten bleibt, gilt der in Wilna (Vilnius) geborene Mann nach wie vor als einer der Väter der polnischen Unabhängigkeit, die 1918 wiedererlangt und vor allem zwei Jahre später vor der bolschewistischen Bedrohung gerettet wurde.

Fahnenträger der polnischen Freiheit

Die Figur des Józef Piłsudski wurde schnell mythologisiert. Die Legende, die ihn umgab, war schon vor Beginn des Ersten Weltkriegs weit verbreitet. Das Alphamännchen der polnischen politisch-militärischen Szene genoss zudem unter den anderen mitteleuropäischen Führern den Ruf eines strategischen Genies. Die positiven Meinungen über ihn waren besonders in Ungarn zu beobachten.

Bereits zu Beginn des Großen Krieges erschien in der ungarischen Presse eine Reihe von Artikeln über Józef Piłsudski. Im Dezember 2014 berichtete die liberal-bürgerliche Zeitung Pesti Napló über seine „heldenhafte polnische Legion“, die an der Seite der österreichisch-ungarischen Streitkräfte gegen das Russische Kaiserreich kämpfte.

Im September 1916 veröffentlichte die konservative Zeitung Budapesti Hírlap ein Interview mit Artur Śliwiński, dem Vizepräsidenten des Warschauer Stadtrats und engen Vertrauten Piłsudskis. In dieser Diskussion erklärte Śliwiński, dass die Polen von dem „Gründer der Legionen“ und „Nationalhelden“ Piłsudski erwarteten, dass er die Organisation der polnischen Armee gegenüber Russland übernehme.

Der schlimmste Albtraum der Bolschewiken

Nachdem der Große Krieg beendet war, war es der Konflikt zwischen Polen und Sowjetrussland zwischen 1919 und 1921, der die Aufmerksamkeit der ungarischen Presse auf sich zog. Die konservative Budapesti Hírlap, die liberale Pesti Hírlap sowie die sozialdemokratische Népszava informierten die Ungarn regelmäßig über die Entwicklungen an der Front.

Am 25. April 1919 veröffentlichten die oben genannten Zeitungen Artikel über den siegreichen Einmarsch der polnischen Armee in das von den Bolschewiken besetzte Kiew. Am 19. Mai informierte die Budapesti Hírlap ihre Leser über den „begeisterten und herzlichen Empfang“ von Marschall Piłsudski durch die polnische Bevölkerung bei seiner Rückkehr nach Warschau. Einige Tage später war Pesti Hírlap an der Reihe, Schlüsselpassagen aus einem kürzlich von Piłsudski in der Daily Mail gegebenen Interview zu zitieren. Darin sprach der polnische Armeechef davon, dass „die Rote Armee schlecht organisiert ist und [ihre] Soldaten sehr schlecht kämpfen“.

Einige ungarische Zeitungen hatten sogar ihre eigenen Korrespondenten in Warschau. Seltsamerweise informierten die magyarischen Zeitungen ihre Leser nicht über die umfangreichen Munitionslieferungen der Regierung in Budapest an Polen.