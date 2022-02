Le maréchal Józef Piłsudski et la guerre polono-bolchevique vus par la presse hongroise

Pologne – Le Marechal Józef Piłsudski fait incontestablement partie des plus grandes figures de l’histoire polonaise du XXe siècle. Ce leader militaire charismatique fut l’homme fort de l’État polonais durant l’entre-deux guerres. Bien que l'héritage de son œuvre demeure controversé à cause de sa dérive autoritaire de 1926, le natif de Vilnius reste considéré comme l’un des pères de l'indépendance polonaise recouvrée en 1918, et surtout sauvée deux ans plus tard face à la menace bolchevique.

Le porte-drapeau de la liberté polonaise

Le personnage de Józef Piłsudski a rapidement été mythologisé. La légende l’entourant était déjà bien répandue avant même le début de la Première Guerre mondiale. Ce « mâle alpha » de la scène politico-militaire polonaise jouissait par ailleurs d’une réputation de génie stratégique parmi les autres dirigeants centre-européens. Les opinions positives à son sujet pouvaient tout particulièrement être observées en Hongrie.

Dès l’entame de la Grande Guerre, une série d’articles parait dans la presse hongroise au sujet de Józef Piłsudski. En décembre 1914, le journal libéral-bourgeois Pesti Napló évoquait son « héroïque légion polonaise » combattant l’Empire russe au côté des forces austro-hongroises.

En septembre 1916, le journal conservateur Budapesti Hírlap a publié un entretien avec Artur Śliwiński, le vice-président du conseil municipal de Varsovie et proche collaborateur de Piłsudski. Au cours de cette discussion, Śliwiński expliquait que les Polonais attendent du « fondateur des légions » et du « héros national » Piłsudski qu’il prenne en charge l’organisation de l’armée polonaise face à la Russie.

Le pire cauchemar des Bolcheviques

Une fois la Grande Guerre terminée, ce fut au tour du conflit opposant la Pologne à la Russie soviétique entre 1919 et 1921 d'attirer l’attention de la presse hongroise. Le Budapesti Hírlap conservateur, le Pesti Hírlap libéral ainsi que Népszava social-démocrate informaient régulièrement les Hongrois de l'évolution de la situation sur le front.

Le 25 avril 1919, ces trois journaux publièrent des articles au sujet de l'entrée victorieuse de l'armée polonaise dans la ville de Kiev occupée par les Bolcheviques. Le 19 mai, le Budapesti Hírlap informait ses lecteurs de « l’accueil enthousiaste et chaleureux » du Maréchal Piłsudski par la population polonaise à son retour à Varsovie. Quelques jours plus tard, c'était au tour de Pesti Hírlap de citer des passages clés d’un récent entretien de Piłsudski accordée au Daily Mail. Dans cette dernière, le chef de l'armée polonaise y évoquait le fait que « l'Armée Rouge est mal organisée et que [ses] soldats se battent très mal ».

Certains journaux hongrois possédaient même leurs propres correspondants à Varsovie. Curieusement, les journaux magyars n'informent pas leurs lecteurs des importantes livraisons de munitions réalisées par le gouvernement de Budapest à destination de la Pologne.