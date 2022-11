Wunderwaffe

Karácsony tehát nemzetközivé lett, már nemcsak hazai reménység, hanem határokon túli is. Zelenszkij állítólag fontolgatja, hogy a Párbeszéd fantompárt egykori vezetőjét egyfajta ukrán Wunderwaffeként fogja bevetni,

Karácsony egyik kezével szuperzöld méhlegelőt alakít ki a herszoni romokon, a másikkal pedig biciklisávokat fest fel a Kijevbe vezető országutakra, amitől az orosz harckocsik összefüggő közlekedési dugóba kerülnek, és sose jutnak el a frontra.

Rebesgetik, hogy az interjút elolvasva Lavrov orosz külügyminiszter a félelemtől valóban szívinfarktust kapott, Putyin vérrákja pedig olyan súlyos lett, hogy még a testdublőrei is belebetegedtek. Igencsak nehéz helyzetben lehetnek szegény ukránok, ha ekkora reményeket táplálnak a mi hiperpasszív főpolgármesterünk iránt. Az is lehet, hogy a hazai pálya átka, de Karácsony egyelőre azokkal a feladatokkal is nehezen birkózik meg, amelyeket munkaköri leírása szerint meg kellene oldania, gondoljunk csak a Lánchíd vagy a Blaha Lujza tér véget nem érő felújítására vagy egy tetszőlegesen kiválasztott budapesti hétköznapra. (Zuglói polgármesteri ténykedésére most borítsunk jótékonyan fátylat!)

Vegyük például a biodóm esetét! Arról az állatkerti beruházásról van szó, amely az egykori vidámpark területén kezdett épülni még az előző önkormányzati ciklusban. Három éve azonban Karácsony hivatalba lépett, a beruházás azóta pedig egy tapodtat sem haladt előre. Sőt jelenleg ott tartunk, hogy a Városháza azzal fenyegetőzik: ha a kormánytól nem tudnak kizsarolni pénzt a fővárosi projekt befejezésére, akkor – bár ez jogilag kivitelezhetetlen és értelmezhetetlen – egyszerűen lemondanak a tulajdonukról, „visszaadják” a kulcsokat a kormánynak, a félkész létesítményt pedig magára hagyják. Ez azt jelentené, hogy a továbbiakban nem őrzik a biodómot és a fűtését is leállítják, ettől pedig tönkremenne az egész épület. Azt ugyanis olyan technológiával építették meg, amelyhez egy megadott, viszonylag állandó belső hőmérséklet szükséges, enélkül a szerkezet tetején lévő légbuborékok – a Budapest több pontjáról is jól látható, jellegzetes fehér háromszögek – előbb-utóbb megadják magukat az időjárás viszontagságainak, és egyszerűen összeomlanak.