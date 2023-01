A padisah szeret

Végezetül tegyük fel a nagyon is indokolt kérdést: mi is a helyiértéke Kocsis-Cake meg a negyven rabló közéleti jelenlétének? Mihez értenek, mit tudnak, mit képviselnek most és amíg újabb pártba nem ejtőernyőznek? Fontos az elemi tisztesség, hűség a politikában, ragaszkodjanak-e személyhez, elvhez, értékrendhez? Egyáltalán lényeges, hogy megjelenítsék egyetlen választópolgár akaratát, vagy inkább ide-oda táncoljanak? Amíg persze, el nem tűnnek végleg, mint a különböző ellenzéki pártokkal flörtölő Demeter Márta, akiről egy vastag hivatali visszaélésen kívül semmi, de semmi nem marad hátra az emlékezetünkben. Hiába, a semmi az természete szerint semmi, így működik a világegyetem. Tapasztalatunk szerint továbbá ha a semmi érintkezik a DK-val, annak rendszerint nem valami, hanem dupla nulla a végeredménye. Ez az ellenzéki rock and roll lényege: betolakodni a táncterembe, egy ideig látványosan ropni, majd villanyoltás után összevissza csókolni mindenkit a vaksötétben. Fene tudja, ízlés dolga, maradni kellene inkább a monogám mozgalomban.

Borítókép: Kocsis-Cake Olivio (Fotó: MTI/Kovács Attila)