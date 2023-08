Kész, rajt!

„Magyarország sokat tett és sokat tesz, és én szívemből köszönöm Gyulay Zsoltnak és a MOB csapatának ezt a hozzáállást. Most arról is beszéltünk, hogy esetleg jöhetnek még fiatalok Magyarországra sportolni, mert ez az, amivel meg tudjuk menteni őket.” Szerhij Bubka mondott köszönetet ekképpen Magyarországnak, azon belül a Magyar Olimpiai Bizottságnak, miután a MOB elnöke fogadta őt.

Nem kell magyarázni e mondatok jelentőségét. Nemzetközileg ismert és elismert ukrán ember ilyen szavakkal nem kedveskedett hazánknak a háború kitörése óta. Márpedig Szerhij Bubka híresség a javából. Ne firtassuk, hogy anno Szergej Bubkaként ismertük meg, a kiváló sportoló Luhanszkban látta meg a napvilágot, 2002 és 2006 között a Régiók pártja elnevezésű, oroszbarátnak bélyegzett ukrán párt képviselője volt az ukrán parlamentben, a háború ugyanis az ő esetében is mindent átírt, mi sem természetesebb, hogy ő is elítéli az orosz inváziót. Az őt övező tisztelet azonban változatlan, NOB-tagként, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség korábbi, éppen Budapesten leköszönő alelnökeként ma is népszerű és befolyásos sportvezető. Igen, igen, Szerhij Bubka bókját a szombaton kezdődő budapesti atlétikai világbajnokságnak köszönhetjük.