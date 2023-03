Már 150 ezer jegyet eladtak a budapesti vb-re – 150 nap a rajtig

Mindössze 150 nap van hátra a budapesti atlétikai világbajnokságig, amelyre már 150 ezer jegyet vásároltak a sportág rajongói. A vb szervezőbizottsága fiatalos lendülettel igyekszik további szurkolókat toborozni, a Facebook-oldalán ma a következő felhívást tette közzé:

„– Ha eddig még nem tetted meg, látogass el az atletikaivilagbajnoksag.hu oldalra, válaszd ki a kedvenc versenyszámaidat, majd a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu oldalon vedd meg a jegyeket!

– Mozogj, fuss, csatlakozz a Hősök tere szurkolói klubhoz a hetkoznapihos.hu oldalon, így jegyeidet a vb-re 50%-os kedvezménnyel is beszerezheted!

– Nézz utána, hogy kiktől és milyen versenyszámokban várhatók majd világcsúcsok!

– Drukkolj a magyar atlétáknak, hogy a következő hónapokban minél többen kvótát szerezzenek a vb-re!

– Találd ki, hogyan juthatsz el a legkönnyebben a Nemzeti Atlétikai Központba!

– Ismerd meg a maraton útvonalát a Hősök terétől a Várkert Bazárig!

– Szerezd be a szurkoláshoz szükséges kellékeket: zászlót, tapsrudat, sípot, arcfestést!

– Kövesd továbbra is a wabudapest23 Facebook-oldalát a legfrissebb hírekért!”

Borítókép: Augusztusban megtöltik a szurkolók a Nemzeti Atlétikai Központot (Fotó: MTI/Ilyés Tibor)