Brüsszeli demokrácia

a brüsszeli elit több területen is kötelező magatartási szabályokat akar bevezetni, uniós bűncselekménynek nyilvánítaná és a genderőrülettel szemben kritikus véleményekre is kiterjesztené a gyűlöletbeszéd fogalmát, valamint a nekik nem tetsző vélemények kiiktatásának érdekében azt is meghatároznák, miről beszélhetnek a pártok egy politikai kampányban.