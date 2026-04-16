A Helyzet

Vendetta

Különös elképzelései vannak az ország leendő miniszterelnökének, Magyar Péternek a fékek és ellensúlyok rendszeréről.

Haraszti Gyula avatarja
Haraszti Gyula
Magyar Pétertisza pártvarga mihálybrüsszel 2026. 04. 16. 4:59
Különös elképzelései vannak az ország leendő miniszterelnökének, Magyar Péternek a fékek és ellensúlyok rendszeréről. Bármit is szónokolt erről a Tisza Párt elnöke az embereknek minden lehetséges fórumon, vagy nincs tisztában azzal, hogy ez mit jelent valójában, vagy a kétharmados többsége tudatában nem is akar erről tudomást venni. Mindkét esetben nagy a baj.

A megszerzett hatalommal ugyanis felelősség is jár, az állam mindenkori vezetője nem élhet ezzel vissza, nem használhatja megtorlásra, kicsinyes vendettára a választópolgároktól kapott felhatalmazását. 

Magyar Péternek mégsem az volt az első gondolata a várható kormányzati intézkedésekről, hogy miként fogja előteremteni a pénzt a minden megyeközpontba megígért szuperkórházak felépítésére, a választási programjában szintén szereplő béremelésekre, az egészségügyi alkalmazottak, a pedagógusok, a gyermekvédelmi dolgozók fizetésének megtriplázására vagy a rezsicsökkentés fenntartására, hanem még a hivatalba lépése előtt fejeket követelt, azt kívánta, hogy az első felszólítására azonnal mondjon le a köztársasági elnök a legfőbb állami hivatalok és az igazságszolgáltatás vezetőivel együtt.

Nyilvánvaló tehát a szándék, hogy a kétharmados parlamenti többség birtokában hamarosan, az alaptörvény módosításával tiszás „szakértők” töltsék be szinte az összes, fontos állami ellenőrzésekhez és döntésekhez szükséges pozíciót. A cél tehát várhatóan nem az, hogy bárki is kontroll alatt tartsa a hatalmat, fékeket és ellensúlyokat képezzen Magyarék túlhatalmával szemben, hanem éppen ellenkezőleg. Azt akarják elérni a hatalom új birtokosai, hogy mostantól bármit meg lehessen csinálni Magyarországgal, amit csak akarnak, ebbe ne szólhasson bele sem az államfő, sem a számvevőszék, sem a versenyhivatal, sem az alkotmánybíróság, sem a bírói hivatal vagy a Kúria, esetleg a legfőbb ügyész. Az utóbbiak függetlensége persze lassan okafogyottá is válhat, mert Magyar Péter egyik legfontosabb ígérete szerint csatlakozni akar az európai uniós ügyészséghez, amivel teljesíti azt a fogadalmát is, hogy átad Brüsszelnek „némi szuverenitást”. 

Ha ehhez hozzávesszük azt is, hogy az önkormányzatoknál már attól tartanak, a törvények módosításával kiebrudalnák a szabadon megválasztott helyhatósági vezetőket is a hatalomból, és úgy akarják módosítani az alaptörvényt, hogy Orbán Viktor soha többé ne lehessen az ország miniszterelnöke, nem gondolhatunk másra, mint hogy szép kis diktatúra épülget Magyarországon a Tisza-kormány megalakulásával.

Ebben persze sok újdonság nincs, Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke már rég kikotyogta a mestertervet: előbb választást kell nyerni, utána bármit megtehetnek. Ahhoz pedig, hogy ez a törekvés ne legyen ennyire átlátszó, a tanácsadói vélhetően azt javasolhatták Magyar Péternek, hogy mutatóba legalább egyetlen állami szervezet függetlenségét próbálja meg megtartani. Nagy kegyesen ezért bejelentette, hogy Varga Mihályt meghagyja a jegybank élén, vele el tudja képzelni az együttműködést. A Magyar Nemzeti Banknak ugyanis még dolga van a monetáris politikával is, hogy valahogyan kordában tartsák az energiaválság, a háborús krízis és a megszorítások előtti időszak osztogatásai miatt elszabaduló inflációt. Kérdés persze, hogy Varga Mihály meddig maradhat a székében. 

A tevékenységét tényleg komolyan veszik, vagy az elkövetkezendő időszakban azt várják tőle, hogy elvégezze a piszkos munkát a belső ellenőrzéssel, aztán a helyére is találnak egy „szakértőt”, hogy megbontsa a pénzeszsákokat. A meghirdetett „szeretet­ország” vezetőjétől ugyanis gyakorlatilag eddig nem nagyon láthattunk mást, csak bosszút.
Borítókép:  Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője a választás éjszakáján Budapesten (Fotó: Marek Antoni Ivanczuk/NurPhoto/AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

ifj. Lomnici Zoltán
El a kezekkel a közjogi méltóságoktól!

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
