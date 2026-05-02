A többiek pedig nemes egyszerűséggel csak alkalmatlannak tűnnek bármilyen hivatal vezetésére. Az új belügyminiszter, Pósfai Gábor például annyit ért a rendőrség vagy a titkosszolgálatok irányításához, mint hajdú a harangöntéshez, de a szintén rábízott sport területében is csak legfeljebb annyira otthonos, hogy meg tudja mondani, milyen tornacipőt érdemes választanunk a Dechatlonból. Az említett áruházlánc volt vezetőjeként viszont a már említett globalista körökhöz hasonlóan nagy támogatója a migráció szabad európai áramlásának vagy az LMBTQ-mozgalomnak.

De nemcsak neki lesz nagy a miniszteri kabát. Ugyanennyire ért például Tarr Zoltán a kultúrához, Vitézy Dávid a beruházásokhoz vagy a környezetvédelemhez Gajdos László, a levitézlett nyíregyházi állatkert­igazgató. Hamarosan azonban az ország ismét rájön, hogy rossz lóra tett. Móricz Zsigmond szavaival élve: a hatalom édességét megkeserítik majd az innen-onnan előbukkanó rokonok, akik most mind a pénzt és a befolyást lesik. „Olyan ez az élet, mint valami dzsungel. Vadak élnek benne, s marcangolják egymást és felfalják, akit lehet.”

Borítókép: Magyar Péter és Melléthei-Barna Márton (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)