Az utastérből is megközelíthető a Jeep tetősátor

A Jeep szakemberei a Dometic segítségével készítették el a Wranglerre szabott ARTT (Awning and Rooftop Tent) elnevezésű tetősátort, amely kihasználja a kivehető tetőpanelok által nyújtott előnyöket is azzal, hogy az első ülések irányából az utastérből közvetlenül megközelíthető, nem kell külső létrát használni a megközelítéshez – persze az is rendelkezésre áll. Ezt az teszi lehetővé, hogy a tetősátor karbonból készített, aerodinamikailag optimalizált kialakítású doboza rásimul a tetőre, nincs szükség tetősínekre a rögzítéshez.

Fotó: Stellantis

Az Overland Expo West kiállításon debütált az ARTT, amely a gyári tartozékok között, a Mopar-kínálaton belül a Jeep Performance Parts fejezetben lesz megtalálható. A négyajtós Wrangler karosszériájára szabott tetősátrat a 2025-ös húsvéti szafarin debütált Jeep Wrangler 4xe Sunchaser tanulmányra szerelve állították ki, miután leszerelték onnan a nagy méretű tetőcsomagtartót. Az ARTT kifejlesztése a Stellantis Star*Up program keretében történt, ami a gyár alkalmazottainak ötleteit karolja fel.