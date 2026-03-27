Átadták az első magyar vásárlónak az új, Debrecenben gyártott BMW-t

Nem csak a márka életében jelent fontos mérföldkövet az elektromos Neue Klasse sorozat első tagjaként debütált iX3, hanem a hazai járműiparéban is, hiszen ezzel a modellel kezdte meg a termelést a BMW magyar autógyára, amelynek alapkövét 2022-ben rakták le, és máris akkorára nőt a rendelésállomány, hogy két műszakos termelésre kellett átállni. 469 lóerős teljesítménnyel és lenyűgöző, akár 805 kilométeres hatótávval az 50 xDrive jelenti a nyitányt az iX3 kínálatban; a sportos vezetési élményt nyújtó, fejlett műszaki megoldásokat felvonultató, formáját tekintve is újszerű, 27,75 millió forintos ártól elérhető SUV-ot korábban már részletesen bemutattuk.

Szimbolikus, hogy az egyik legelső sorozatgyártású példányt egy hazai, mégpedig debreceni vásárló vehette át, nem máshol, mint a gyár kommunikációs központjában tartott ceremónia keretében, amelyen az üzem elnök-vezérigazgatója, Hans-Peter Kremser kijelentette: „hatalmas öröm számomra, hogy a gyár felépülésével és a BMW iX3 sorozatgyártásának elindításával a globális autóipar történetének részévé tehettük Debrecen városát”. Gombos Zoltán, a BMW Group Magyarország ügyvezetője pedig megköszönte az ügyfél bizalmát, és örömteli vezetést, felejthetetlen élményeket kívánt „a kategóriában sok tekintetben új mércét állító” autóval.