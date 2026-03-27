autós hírDebrecenmagyar járműSUVBMW iX3elektromos autók

Átadták az első magyar vásárlónak az új, Debrecenben gyártott BMW-t

Különleges ceremónia keretében vette át újdonsült tulajdonosa a szalagról nemrég legördült, éjfekete iX3-at.

2026. 03. 27. 15:27
Fotó: BMW Group Magyaroszág
Nem csak a márka életében jelent fontos mérföldkövet az elektromos Neue Klasse sorozat első tagjaként debütált iX3, hanem a hazai járműiparéban is, hiszen ezzel a modellel kezdte meg a termelést a BMW magyar autógyára, amelynek alapkövét 2022-ben rakták le, és máris akkorára nőt a rendelésállomány, hogy két műszakos termelésre kellett átállni. 469 lóerős teljesítménnyel és lenyűgöző, akár 805 kilométeres hatótávval az 50 xDrive jelenti a nyitányt az iX3 kínálatban; a sportos vezetési élményt nyújtó, fejlett műszaki megoldásokat felvonultató, formáját tekintve is újszerű, 27,75 millió forintos ártól elérhető SUV-ot korábban már részletesen bemutattuk. 

Fotó: BMW Group Magyarország

Szimbolikus, hogy az egyik legelső sorozatgyártású példányt egy hazai, mégpedig debreceni vásárló vehette át, nem máshol, mint a gyár kommunikációs központjában tartott ceremónia keretében, amelyen az üzem elnök-vezérigazgatója, Hans-Peter Kremser kijelentette: „hatalmas öröm számomra, hogy a gyár felépülésével és a BMW iX3 sorozatgyártásának elindításával a globális autóipar történetének részévé tehettük Debrecen városát”. Gombos Zoltán, a BMW Group Magyarország ügyvezetője pedig megköszönte az ügyfél bizalmát, és örömteli vezetést, felejthetetlen élményeket kívánt „a kategóriában sok tekintetben új mércét állító” autóval. 

Fotó: BMW Group Magyarország

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
