Az EU-ban 1,4 százalékkal nőtt az új autók eladása februárban

A múlt hónapban 20,6 százalékkal, 158 280-ra nőtt az új akkumulátoros elektromos autók (BEV) regisztrálása, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük 18,3 százalékra nőtt a tavaly februári 15,4 százalékról. A hibrid-elektromos (HEV) autók részesedése 35,6 százalékról 38,7 százalékra emelkedett. Eközben a benzinüzemű autók piaci részesedése 28,5 százalékról 23,1 százalékra esett vissza februárban, a dízelüzemű járműveké pedig 9,5 százalékról 8,1 százalékra zsugorodott.

Vegyesen alakult a februári eladás az EU négy piacán, amelyre az új akkumulátoros elektromos autók együttes értékesítésének 61 százaléka esett: Franciaországban 38,5 százalékkal, Németország pedig 26,3 százalékkal emelkedett, miközben Belgiumban 11 százalékkal csökkent, Hollandiában pedig 34,9 százalékkal esett.

Az EU-ban az új autók regisztrációja az idei első két hónapban 1,2 százalékkal 1 664 680-ra csökkent a tavalyi azonos időszakkal összevetve. A két hónapban az öntöltő hibrid autók (HEV) részesedése a teljes autópiacon belül 38,7 százalékra nőtt az egy évvel korábbi 35,3 százalékról. A benzinüzemű autók piaci részesedése 29 százalékról 22,5 százalékra, a dízel járműveké pedig 9,7 százalékról 8,1 százalékra zsugorodott.

Az idei első két hónapban a benzines autók regisztrációja 23,3 százalékkal csökkent éves szinten, a dízeleké 17,7 százalékkal esett. Ezzel szemben a villanyautóké 22,3 százalékkal, a hibrid autóké 8,3 százalékkal nőtt.

Az ACEA adatai szerint Magyarországon az idei első két hónapban 19 016 új autót hoztak forgalomba, 3,5 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál. A villanyautók eladása 30,5 százalékkal 1636-ra nőtt. A benzinüzeműekből 18,1 százalékkal kevesebbet, 3926-ot, a dízelüzemű autókból 32,2 százalékkal kevesebbet, 1874-et regisztráltak. A hálózatról is tölthető, plug-in hibrid (PHEV) autók eladása 100,7 százalékkal, 1395-re ugrott, míg a hibrid-elektromos (HEV) autóké 0,5 százalékkal, 10 149-re emelkedett. Magyarországon idén februárban összesen 10 729 új autó adtak el, 1,4 százalékkal többet, mint egy éve.