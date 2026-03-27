Rendkívüli

autós hírárverezésHummerközterület-felügyeletÉrd

Különleges és nem értéktelen autó állt elhagyatottan egy magyar város utcáján

Megküzdhetett a darus kocsi a Hummer H2 elszállításával. Mi lesz egy mémmé vált típus további sorsa?

2026. 03. 27. 13:14
Fotó: Érd MJV önkormányzata
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Számtalan településen okoznak problémát az elhagyatott, olykor roncs állapotú autók, melyeket a közterület-felügyelet elszállíthat, amennyiben nincs rendszámuk vagy lejárt a műszaki vizsgájuk. Így tesz 2024 óta Érd megyei jogú város önkormányzata is, legutóbb azonban különleges fogás akadt – szó szerint – horogra: egy Hummer H2. Jelentős, 2,9 tonnás saját tömege miatt bizonyára megküzdött vele a darus kocsi, mely az amerikai terepjárót a nem túl szívderítő látványt nyújtó Felső utcai telephelyre szállította, ahonnan a tulajdonosa meghatározott ideig átveheti a szállítási és tárolási költségek megtérítése után, ha azonban nem jelentkezik, elárverezik. 

Erre a telephelyre került a Hummer is. Kár néhány autóért, például a 124-es kombi Mercedesért. Forrás: Érd önkormányzata

Érdemes tudni, hogy a Hummer H2-esek egyáltalán nem értéktelenek, a Használtautó.hu oldalon 8,5 millió forinttól hirdetik a rendszámos, működőképes darabokat, és még sérülten vagy hiányosan sem olcsók. Idén év elején bemutattuk egy mémmé vált H2-es hirdetését meglehetősen borsos, 14,6 milliós áron. Ez volt a Balaton-járó Hummerek egyike, melyek alatt 2012-ben beszakadt a tó jege, ahonnan kimentették, és később megjavították. Bár nem segíti rendszám az azonosítást, a krómozott kiegészítői miatt jellegzetes példány aligha azonos azzal, ami mostanáig Érden állt elhagyatottan – talán érdekes titkot rejtő történettel.

Íme, a hírhedt jégjáró H2-es hirdetése. Szinte biztos, hogy nem ez porosodott Érden. Forrás: Használtautó.hu

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
