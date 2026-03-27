Különleges és nem értéktelen autó állt elhagyatottan egy magyar város utcáján

Számtalan településen okoznak problémát az elhagyatott, olykor roncs állapotú autók, melyeket a közterület-felügyelet elszállíthat, amennyiben nincs rendszámuk vagy lejárt a műszaki vizsgájuk. Így tesz 2024 óta Érd megyei jogú város önkormányzata is, legutóbb azonban különleges fogás akadt – szó szerint – horogra: egy Hummer H2. Jelentős, 2,9 tonnás saját tömege miatt bizonyára megküzdött vele a darus kocsi, mely az amerikai terepjárót a nem túl szívderítő látványt nyújtó Felső utcai telephelyre szállította, ahonnan a tulajdonosa meghatározott ideig átveheti a szállítási és tárolási költségek megtérítése után, ha azonban nem jelentkezik, elárverezik.

Erre a telephelyre került a Hummer is. Kár néhány autóért, például a 124-es kombi Mercedesért. Forrás: Érd önkormányzata

Érdemes tudni, hogy a Hummer H2-esek egyáltalán nem értéktelenek, a Használtautó.hu oldalon 8,5 millió forinttól hirdetik a rendszámos, működőképes darabokat, és még sérülten vagy hiányosan sem olcsók. Idén év elején bemutattuk egy mémmé vált H2-es hirdetését meglehetősen borsos, 14,6 milliós áron. Ez volt a Balaton-járó Hummerek egyike, melyek alatt 2012-ben beszakadt a tó jege, ahonnan kimentették, és később megjavították. Bár nem segíti rendszám az azonosítást, a krómozott kiegészítői miatt jellegzetes példány aligha azonos azzal, ami mostanáig Érden állt elhagyatottan – talán érdekes titkot rejtő történettel.