Fűtött biztonsági övvel és elektromos kormányzással jön a legdrágább Mercedes

Az egyik legnagyobb hatótávolságú európai elektromos autó, a Mercedes-Benz EQS még hatékonyabb lett, ugyanis 821 helyett már 926 kilométert képes megtenni két feltöltés között. A zászlóshajó limuzint 2026-ra jelentősen frissítették, számos vizuális és technikai fejlesztést kapott, amelyek segítenek neki abban, hogy felvegye a versenyt a fő riválisokkal, a BMW i7-essel, a Lucid Airrel és a hamarosan megjelenő Jaguar Type 00-val szemben.

A szappanforma alapjaiban nem változott. Forrás: Daimler AG

A legfontosabb módosítások közé tartozik az új akkumulátorkémia, amely önmagában három százalékkal növeli az energiatartalmat, így a tényleges kapacitás 118 kWh-ról 122 kWh-ra nőtt anélkül, hogy ez befolyásolná a telep méretét vagy súlyát. A kapacitásnövekedés, valamint a hatékonyság javítását célzó különféle módosítások azt jelentik, hogy a hátsókerék-meghajtású EQS 450+ hivatalos hatótávolsága most nagyobb, és már alig kevesebb, mint az Lucid Air Grand Touringé, amely jelenleg a legnagyobb hatótávolságú elektromos jármű, ami kapható Európában. A dupla motoros, összkerekes EQS hatótávolsága is nőtt, 798-ról 875 kilométerre.

Más a hátsó lámpák belső rajzolata. Forrás: Daimler AG

Bár az EQS továbbra is a régi EVA2 platformon maradt (amelyet a kisebb EQE-vel is megoszt), jelentős átállást hajtott végre, ugyanis a négyszáz voltos elektromos architektúráról nyolcszáz voltosra váltott, ami azt is jelenti, hogy már vékonyabb kábeleket használ, és a maximális töltési sebessége kétszáz kW-ról 350 kW-ra nőtt. Továbbra is képes négyszáz voltos töltőket is használni, mivel képes virtuálisan két részre osztani az akkumulátorát, és mindkét felét 175 kW-tal feltölteni.

Az elektromos kormányzáshoz jár az ökörszarvkormány. Forrás: Daimler AG

Az EQS villanymotorjairól azt állítja a Mercedes, hogy generációs ugrást jelentenek elődeikhez képest, mivel kompaktabbak, hatékonyabbak és robusztusabbak, miközben lassítás során már harmadával több energiát képesek visszatáplálni az akkumulátorba (385 kW). Fontos újítás, hogy az EQS-t egy új, opcionális, elektronikus „by wire” kormányművel rendszerrel is felszerelték, amely a mechanikus kormányoszlopot egy virtuális kapcsolószerkezettel helyettesíti a hely- és súlymegtakarítás érdekében. A szabadon változtatható áttételnek köszönhetően a két végpont közötti elfordulási tartomány kb. kilencszázról mindössze 270 fokra csökkent. Az EQS az első szériagyártású európai autó „by wire” kormányzással.