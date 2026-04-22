Gonosz manóként támadt fel a kétszemélyes Smart

1998 és 2019 között három generációját gyártották a Smart Fortwo-nak, azóta azonban a félig Mercedes, félig Geely tulajdonban lévő márka figyelme a nagyobb modellek felé terelődött: ma már 4,7 méteres szabadidő-autót (#5) és 4,9 méteres szedánt is gyártanak Smart emblémával.

A német–kínai vegyesvállalat azonban most visszatér a gyökereihez, ugyanis már a héten kezdődő Pekingi Autószalon előtt lerántotta a leplet a készülő városi miniautójáról. A kis kétüléses annak ellenére kapta a #2-es nevet, hogy közel másfél méterrel rövidebb a 4,27 méter hosszú #1-esnél (de így illett bele a márka mai névadási rendszerébe).

Elődeitől eltérően kizárólag elektromos hajtással lesz kapható a legkisebb Smart negyedik generációja, a hatótávja azonban így is közel 300 km lesz, vagyis közel kétszer annyi, mint amennyire a 2019-ig gyártott harmadik nemzedéke volt képes elektromos hajtással.

A kétüléses autó a Geely által kifejlesztett, egyedi „elektromos kompakt architektúrán” alapul, a Mercedes csak a formatervezésért felelt. Bár egyértelműen a Smart újabb SUV-jai befolyásolták a formanyelvet, a kis kétüléses megtartotta elődeire jellemző „kerekek a sarkoknál” kialakítást és ultrakompakt alapterületet, ami mindössze 6,95 méter átmérőjű fordulókört eredményezett.

Egyelőre a műszaki részletek titokban maradnak, amíg a sorozatgyártású verziót októberben, a Párizsi Autószalonon be nem mutatják, de azért a Smart a hatótávon felül már azt is megerősítette, hogy kevesebb mint 20 perc alatt lehet majd 10-ről 80 százalékra feltölteni a #2 akkumulátorát.

Körülbelül 100 mm-rel hosszabb a 2792 mm hosszú koncepcióautó, mint az előző Fortwo, így visszaszerzi pozícióját mint a legrövidebb hagyományos autó a piacon, de keresztben parkolni már nem mindenhol lehet majd vele. Bármi, ami ennél kisebb –mint például a Citroën Ami, a Fiat Topolino vagy a Microlino, vagy a többféle Ligier –, hivatalosan a mopedautók kategóriájába tartozik, és sokféle korlátozás vonatkozik rá.