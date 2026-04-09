Jelentősen csökkent az autóeladás márciusban Kínában

15 százalékkal 1,65 millióra csökkent éves szinten az autók kiskereskedelmi eladása márciusban – áll Kínai Személygépkocsi-szövetség (CPCA) csütörtöki közleményében. Februárhoz képest, ami hagyományosan gyenge hónap az autópiac szempontjából, az eladások azért 59 százalékkal nőttek.

A CPCA szerint a márciusi eladások éves szintű csökkenését befolyásolta, hogy az idei első negyedévben mindössze 18 új autómodell lépett be a kínai piacra, szemben a két évvel korábbi 33 és a tavalyi első háromhavi 28-cal szemben. A fogyasztói hangulatot kedvezőtlenül befolyásolták továbbá az iráni konfliktus hatására emelkedő üzemanyagárak is.

Az új energiafelhasználású járművekből (elektromos és plug-in hibrid) 848 ezret adtak el márciusban, 14 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál.

Eközben a kínai autóexport éves szinten 74 százalékkal 695 ezer járműre nőtt márciusban, ezen belül az elektromos járművek kiszállítása külföldre több mint kétszeresére, 349 ezerre ugrott.

