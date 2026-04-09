Rendkívüli

Hatalmas tömeg, magyar zászlók tengere előtt beszél Orbán Viktor Debrecenben – kövesse nálunk a élőben!

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
autós hírKínaújautó-piac

Jelentősen csökkent az autóeladás márciusban Kínában

Azzal magyarázzák a visszaesést, hogy drágult a benzin és kevesebb új modell mutatkozott be.

2026. 04. 09. 17:02
Xiaomi YU7 Forrás: Kínai Ipari és Információtechnológiai Minisztérium (MIIT)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

15 százalékkal 1,65 millióra csökkent éves szinten az autók kiskereskedelmi eladása márciusban – áll Kínai Személygépkocsi-szövetség (CPCA) csütörtöki közleményében. Februárhoz képest, ami hagyományosan gyenge hónap az autópiac szempontjából, az eladások azért 59 százalékkal nőttek.

A CPCA szerint a márciusi eladások éves szintű csökkenését befolyásolta, hogy az idei első negyedévben mindössze 18 új autómodell lépett be a kínai piacra, szemben a két évvel korábbi 33 és a tavalyi első háromhavi 28-cal szemben. A fogyasztói hangulatot kedvezőtlenül befolyásolták továbbá az iráni konfliktus hatására emelkedő üzemanyagárak is.

Az új energiafelhasználású járművekből (elektromos és plug-in hibrid) 848 ezret adtak el márciusban, 14 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál.

Eközben a kínai autóexport éves szinten 74 százalékkal 695 ezer járműre nőtt márciusban, ezen belül az elektromos járművek kiszállítása külföldre több mint kétszeresére, 349 ezerre ugrott.

(MTI)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
