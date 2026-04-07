Rendkívüli

Orbán Viktor: Ma két szabadságszerető nemzet találkozik – kövesse nálunk élőben a miniszterelnök és J. D. Vance nagygyűlését

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
autós hírGeelyorosz autóVolga

Kínai segítséggel támad fel az ikonikus orosz autógyártó

Egy szabadidő-autóval és egy nagy szedánnal indul újra a Volga Oroszországban.

2026. 04. 07. 16:17
Forrás: Volga
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nyizsnij Novgorodban található Gorkij Autógyár a Pobjedát követően Volga márkanéven forgalmazta személyautóit, majd miután a haszonjárművekre állt át a termelése, nyugdíjazta ezt a nevet. Két évvel ezelőtt jött a nagy bejelentés, miszerint feltámad a Volga, és rögtön három autóból álló palettát is prezentáltak a CIPR–2024 kiállításon. Akkor arról volt szó, hogy 2024 végén megkezdik kínai alkatrészekből az autók összeszerelését, 2025-ben pedig teljes ciklusú termelésre állnak át, azonban egészen mostanáig kellett várni a sorozatgyártás beindulására. Időközben a kínai partnert is lecserélték a Changanról a Geely-re. A GAZ gyáron belül új leányvállalatot alapítottak a projekt számára, melyet az orosz állam is támogatott. A márka két új modellje, a C50 és a K50, nem saját fejlesztés eredményeként született, hanem átemblémázott Geely-kről van szó. 

Volga
Fotó: Volga

Az első modell a K50, egy Geely Monjaro-alapokra épülő középkategóriás SUV. Műszakilag teljesen, és dizájnban is nagyrészt megegyezik a Monjaróval, az egyetlen látható változás a kissé átdolgozott krómozott hűtőrács, amelyen a Volga felirat látható. A szabadidő-autó mozgatásáról egy kétliteres, turbófeltöltős benzinmotor gondoskodik, amely 238 lóerőt és 350 Nm-t képes leadni. Ehhez egy nyolcfokozatú automata sebességváltó és összkerékhajtás társul. 

Volga
Fotó: Volga

A karosszéria 4770 mm hosszú, 1895 mm széles és 2845 mm a tengelytávolság, amit öt személynek igen tágasnak tűnik. Szériában jár a téli csomag, az üveg panorámatető, a 12 hangszórós hifi és elektronikusan vezérelt adaptív lengéscsillapítás, és valódi bőrből készített kárpitozás. Már 2026 nyarán a márkakereskedésekben lesznek a Volga K50 első példányai, az árakat később árulják el.

Volga
Fotó: Volga

A másik modell a régi Volgák szellemi utódának tekinthető C50, amely egy 4,825 méter hosszú, 2,8 méteres tengelytávú hagyományos szedán. A Geely Preface-ből készült, és úgy tűnik, nagyon kevés változtatáson esett át a kínai eredetihez képest. A K50-hez hasonlóan a C50 is új hűtőrácsot és első emblémát kapott, de minden más változatlannak tűnik. Belül sem történt semmilyen változás a Volgává alakítás során, a C50 megtartotta a négyküllős kormánykereket, a digitális műszerfalat és az álló helyzetben beépített infotainment kijelzőt is. 

Volga
Fotó: Volga

Széria a LED-fényszóró, a kétzónás automata klíma, az adaptív tempomat, a sávtartó, a vészfék-asszisztens, és a 360 fokos kamerarendszer is, a kerekek 17 vagy 18 colosak lehetnek. Szintén egy kétliteres, turbófeltöltős, négyhengeres motor hajtja a C50-es szedánt, de adózási okokból kisebb teljesítménnyel: 150 és 200 lóerővel (a nyomaték 325 Nm). Hétfokozatú duplakuplungos sebességváltón keresztül jut el az erő az első kerekekre. 

Volga
Oldalról a Skoda Superbre emlékeztet
Fotó: Volga

A Volga még nem jelentette be egyik modell árazását sem, de mindkettőt a korábbi Volkswagen-csoport Nyizsnyij Novgorod-i gyárában fogják gyártani, amely korábban Skoda és Volkswagen modelleket készített az orosz piacra. A létesítmény több mint 100 ipari robottal (a hegesztő- és festőműhelyekben), korszerű szerelősorokkal és egy többlépcsős minőségellenőrző rendszerrel rendelkezik. Amint sikerül beindítani a Volgák gyártását, az orosz Geely-forgalmazó leáll majd a megfelelő modellek árusításával, hogy ne legyen párhuzamos forgalmazás.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu