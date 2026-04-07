Kínai segítséggel támad fel az ikonikus orosz autógyártó

A Nyizsnij Novgorodban található Gorkij Autógyár a Pobjedát követően Volga márkanéven forgalmazta személyautóit, majd miután a haszonjárművekre állt át a termelése, nyugdíjazta ezt a nevet. Két évvel ezelőtt jött a nagy bejelentés, miszerint feltámad a Volga, és rögtön három autóból álló palettát is prezentáltak a CIPR–2024 kiállításon. Akkor arról volt szó, hogy 2024 végén megkezdik kínai alkatrészekből az autók összeszerelését, 2025-ben pedig teljes ciklusú termelésre állnak át, azonban egészen mostanáig kellett várni a sorozatgyártás beindulására. Időközben a kínai partnert is lecserélték a Changanról a Geely-re. A GAZ gyáron belül új leányvállalatot alapítottak a projekt számára, melyet az orosz állam is támogatott. A márka két új modellje, a C50 és a K50, nem saját fejlesztés eredményeként született, hanem átemblémázott Geely-kről van szó.

Az első modell a K50, egy Geely Monjaro-alapokra épülő középkategóriás SUV. Műszakilag teljesen, és dizájnban is nagyrészt megegyezik a Monjaróval, az egyetlen látható változás a kissé átdolgozott krómozott hűtőrács, amelyen a Volga felirat látható. A szabadidő-autó mozgatásáról egy kétliteres, turbófeltöltős benzinmotor gondoskodik, amely 238 lóerőt és 350 Nm-t képes leadni. Ehhez egy nyolcfokozatú automata sebességváltó és összkerékhajtás társul.

A karosszéria 4770 mm hosszú, 1895 mm széles és 2845 mm a tengelytávolság, amit öt személynek igen tágasnak tűnik. Szériában jár a téli csomag, az üveg panorámatető, a 12 hangszórós hifi és elektronikusan vezérelt adaptív lengéscsillapítás, és valódi bőrből készített kárpitozás. Már 2026 nyarán a márkakereskedésekben lesznek a Volga K50 első példányai, az árakat később árulják el.

A másik modell a régi Volgák szellemi utódának tekinthető C50, amely egy 4,825 méter hosszú, 2,8 méteres tengelytávú hagyományos szedán. A Geely Preface-ből készült, és úgy tűnik, nagyon kevés változtatáson esett át a kínai eredetihez képest. A K50-hez hasonlóan a C50 is új hűtőrácsot és első emblémát kapott, de minden más változatlannak tűnik. Belül sem történt semmilyen változás a Volgává alakítás során, a C50 megtartotta a négyküllős kormánykereket, a digitális műszerfalat és az álló helyzetben beépített infotainment kijelzőt is.