Valószínűleg az út szélén lévő kátyúkat akarta kikerülni, de az sem kizárt, hogy az elöl haladó munkagép előzésére készült egy autós Szigetszentmiklóson, mindenesetre balra húzódott, és közben nem vette észre, hogy egy fekete BMW 7-es már elkezdte megelőzni. Így aztán a két autó visszapillantó tükre összeért (de nem tört le), az út szélén haladó gyalogosnak pedig gyorsan félre kellett állnia. Bosszantó tud lenni az ilyen hiba, ám a megtorlás minden képzeletet felülmúlt: a BMW-s keresztbeállt az úton, két dühös férfi kiugrott belőle, és életveszélyesen megfenyegették a lassú autóban utazó párt. Ráadásul az egyikük baseballütővel tett támadó mozdulatokat – talán az időközben megérkező többi autósnak is köszönhető, hogy nem került sor tettlegességre. Az incidens után a nyomozók azonosították az agresszívabb férfit, elrendelték a körözését és megkezdték felkutatását, majd az eset után egy héttel Sz. János feladta magát a rendőrségen. Kihallgatása után őrizetbe vették, és felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indult eljárás ellene.
Önkívületben cirkuszolt a BMW-s kiskirály, nagyon meg fogja bánni a tettét + videó
Nem baseballütővel és életveszélyes fenyegetéssel kellett volna rendezni a szigetszentmiklósi incidenst.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!