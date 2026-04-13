Önkívületben cirkuszolt a BMW-s kiskirály, nagyon meg fogja bánni a tettét + videó

Valószínűleg az út szélén lévő kátyúkat akarta kikerülni, de az sem kizárt, hogy az elöl haladó munkagép előzésére készült egy autós Szigetszentmiklóson, mindenesetre balra húzódott, és közben nem vette észre, hogy egy fekete BMW 7-es már elkezdte megelőzni. Így aztán a két autó visszapillantó tükre összeért (de nem tört le), az út szélén haladó gyalogosnak pedig gyorsan félre kellett állnia. Bosszantó tud lenni az ilyen hiba, ám a megtorlás minden képzeletet felülmúlt: a BMW-s keresztbeállt az úton, két dühös férfi kiugrott belőle, és életveszélyesen megfenyegették a lassú autóban utazó párt. Ráadásul az egyikük baseballütővel tett támadó mozdulatokat – talán az időközben megérkező többi autósnak is köszönhető, hogy nem került sor tettlegességre. Az incidens után a nyomozók azonosították az agresszívabb férfit, elrendelték a körözését és megkezdték felkutatását, majd az eset után egy héttel Sz. János feladta magát a rendőrségen. Kihallgatása után őrizetbe vették, és felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indult eljárás ellene.