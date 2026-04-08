Orbán Viktor határozott választ adott Brüsszelnek: Nem engedjük el a védett árakat, mert a terhek a családok nyakába hullanának vissza + videó

autós hírHondagarancia

Sokkal hosszabb garanciát ad a Honda a járműveire Európában

A vetélytársakhoz igazodó új, kiterjesztett jótállási program a rendszeres karbantartásokhoz kapcsolódó, hosszú távú védelmet biztosít az ügyfelek számára.

2026. 04. 08. 14:47
Forrás: Honda
A Honda Motor Europe hivatalosan bevezette az új, Szerviz által aktivált jótállás programját (SAWA – Service Activated Warranty) Magyarországon. A 2026. április elsejétől forgalomba helyezett járművek esetében az új program tovább erősíti a Honda megbízhatóságáról kialakult jó hírét, és a személygépjárművek számára ettől a naptól kezdve legfeljebb 8 évig vagy 160 ezer km-ig jótállási fedezetet biztosíthat.

A SAWA program igénybevételéhez az ügyfeleknek mindössze annyit kell tenniük, hogy betartják az előírt szerviz- és karbantartási ütemtervet, kizárólag hivatalos Honda márkaszervizben végeztetik ezt el, természetesen eredeti alkatrészek használatával. Ennek eredményeként az eredeti hároméves ciklus évente automatikusan további 12 hónappal hosszabbodik meg egészen a maximális 8 évig vagy 160 ezer km-ig (amelyik hamarabb bekövetkezik).

Fontos kiemelni azt, hogy a jótállási fedezet magához a gépjárműhöz kötődik, és nem a jármű tulajdonosához, így továbbértékesítés esetén a meglévő fedezet átruházható. Ezáltal a jóváhagyott használt Hondák is részesülhetnek a folyamatos, hosszú távú jótállási védelemben. A SAWA program pán-európai lefedettséget biztosít, amely védelmet és így nyugalmat ad Honda személygépjárművek vásárlásakor itthon és Európa számos országában is.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekválasztás

Bayer Zsolt: Választás előtt 2. rész – A generációkról

Bayer Zsolt avatarja

Gyertek, normális fiatalok! A haza számít rátok, ezeregyszáz év históriája és hagyománya benneteket vár.

