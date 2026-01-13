Új emblémát vezet be az autóin az egyik legnagyobb japán gyártó

A Honda bejelentette, hogy új, frissített formájú „H” logót vezet be autóipari üzletágának szimbólumaként. Az új embléma a gyártó következő generációs modelljein mutatkozik majd be, amelyek 2027-től érkeznek, ugyanakkor fokozatosan kiterjesztik más üzleti területekre is – többek között a márkakereskedések arculatára, kommunikációs felületekre és a motorsport-tevékenységekre is.
A H-embléma legújabb változatát először a következő generációs elektromos járművek érkezéséhez kapcsolódóan mutatták be. Az embléma két kinyújtott kezet szimbolizál, ezzel kifejezve a Honda elkötelezettségét a mobilitás határainak kitágítására és az emberek igényeinek kiszolgálása iránt.
