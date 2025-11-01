Megtört a jég, a Honda bemutatta formabontó szabadidő-autóját

A Honda fő újdonsága a „0 α” prototípus volt a 2025-ös Japán Mobilitási Kiállításon, Tokióban. Ez a családi SUV a vállalat 0-sorozatának legújabb tagja a korábban bemutatott, lapos építésű 0 szedán után. A „vékony, könnyű és okos” tervezési filozófia a gyártó azon törekvését tükrözi, hogy eltávolodjon a modern elektromos járművek egyre növekvő méretétől és súlyától. Például a „vékony” megközelítés ebben az esetben viszonylag kis magasságot jelent, a hasmagasság feláldozása nélkül. Ennek eredményeként az utastér kívülről karcsúnak tűnik, de belül állítólag tágas és kényelmes.

Fotó: Honda

A külső forma a Honda 0-sorozatának letisztult és minimalista esztétikáját követi, a sima felületeket integrált lámpákkal ötvözve. Hátul egy U alakú fénycsík köti össze a hátsó lámpákat, az irányjelzőket és a tolatólámpákat, kiemelve a szabadidő-autó tekintélyes szélességét.

Fotó: Honda

Sokkal messzebb volt a sorozatgyártástól a januárban bemutatott Honda 0 szedán és Honda 0 SUV, mint a most bemutatott, utóbbin alapuló „0 α” prototípus. Ez a modellcsalád a Honda elektromosjármű-stratégiájának teljes újragondolásából született meg.

Minden 0-sorozatba tartozó típus egy vadonatúj, dedikáltan elektromos platformra épül,

és a Honda saját fejlesztésű ASIMO operációs rendszerét, vezetéstámogató rendszereit, konnektivitási és energiagazdálkodási szoftvereit tartalmazza.

Fotó: Honda

A „0” elnevezés a Honda eredeti filozófiájához való visszatérést, az elektromos járművek fejlesztésének tiszta lappal való megközelítését jelenti, aminek célja a felesleges súly, a bonyolultság és a költségek kiküszöbölése, vagyis olyan járművek tervezése, amelyek egyszerűek, hatékonyak és élvezetesek.

Mibe Tosihiro, a Honda vezérigazgatója mutatta be az újdonságot Tokióban

Fotó: Honda

A Honda „0 α” sorozatgyártású változatának megjelenése 2027-re várható, a kezdeti piacok között Japán és India is szerepel, de később Európában is forgalmazzák majd az újdonságot.