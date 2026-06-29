Az új Elantra dél-koreai kiszállításai a következő hetekben kezdődnek, a Hyundai még nem árulta el, hogy a modellt Európában is forgalmazni fogják-e (az előző generáció nem volt elérhető a régiónkban). Az is kérdéses, hogy a nagy teljesítményű, az i30 N technikájára épülő Elantra N sportváltozat visszatér-e.
Könnyen lehet, hogy Michelisz Norbert következő versenyautója ebből fog készülni
Bemutatkozott az új Hyundai Elantra, a középkategóriás koreai szedán benzines- vagy hibrid hajtásláncokkal lesz kapható.
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