Könnyen lehet, hogy Michelisz Norbert következő versenyautója ebből fog készülni

Fotó: Hyundai

Az új Elantra dél-koreai kiszállításai a következő hetekben kezdődnek, a Hyundai még nem árulta el, hogy a modellt Európában is forgalmazni fogják-e (az előző generáció nem volt elérhető a régiónkban). Az is kérdéses, hogy a nagy teljesítményű, az i30 N technikájára épülő Elantra N sportváltozat visszatér-e.