Csepp formájú, sportos ferde hátút mutatott be a Hyundai

Az 1550–1580 kilogramm tömegű Ioniq 3 idén nyáron érkezik az európai piacra, egyelőre ismeretlen áron. A Standard Range kivitelben egy 147 lóerős motor hajtja az első kerekeket, ez a verzió 9 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra, míg a Long Range autók egy hatékonyabb, de gyengébb 135 lóerős motort kapnak a nagyobb akku mellé, aminek némileg szerényebb, 9,6 másodperces gyorsulás az eredménye. A végsebesség mindkét változatnál 170 km/h, a maximális nyomaték pedig 250 Nm.