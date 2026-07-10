Ez a bivalyerős elektromos Mercedes minden megtesz, hogy benzinesnek tűnjön

Fotó: Mercedes-Benz

A 800 voltos architektúra előnyei közé tartozik a kisebb tömegű kábelezés, a nagyobb tartós teljesítmény és a lényegesen rövidebb töltési idő. A rendszer akár 330 kW csúcsteljesítményű DC gyorstöltést is lehetővé tesz, amellyel az akkumulátor töltöttsége 10-ről 80 százalékra 22 perc alatt növelhető. Tíz perc töltéssel pedig több mint 270 kilométerre elegendő energia nyerhető.

Fotó: Mercedes-Benz

Az aktív, mozgatható hátsó légterelő egyszerre javítja a hatékonyságot, a menetstabilitást és a vezetési élményt. Kis sebességnél az aktív légterelők teljesen visszahúzott helyzetben maradnak, így a CLA 45 álló helyzetben és városi tempónál is letisztult megjelenésű. A választott menetprogramtól függően az aktív hátsó és tetőlégterelő különböző állásszögekbe mozdul el annak érdekében, hogy a szükséges leszorítóerőt és menetstabilitást biztosítsa, vagy éppen minimalizálja a légellenállást és ezzel növelje a hatótávolságot. Eco, Comfort és Sport menetprogramok esetében a rendszer 145 km/órás sebességtől aktiválja a légterelőket. Ezzel szemben az AMGFORCE S+ és Race üzemmódokban az aktív aerodinamikai elemek azonnal működésbe lépnek. Természetesen a légterelők bármikor manuálisan is vezérelhetők az AMG sportkormány kezelőszervein keresztül, így a sofőr lenyűgözheti az utasokat és a járókelőket is.

Fotó: Mercedes-Benz

Egy benzines AMG-hez kísértetiesen hasonló vezetési élményt teremt az AMGFORCE S+ menetprogram a szimulált sebességváltásokkal, az autentikus hajtásmegszakításokkal, az aktív ülésrezgésekkel és az egyedi műszerfal-kijelzéssel. A rendszer egyik legkülönlegesebb eleme az, hogy a régi, négyhengeres AMG benzinmotor hangját játssza be a hangszórókon keresztül az utastérbe. Referenciaként egy Mercedes-AMG A 45 S szolgált, amelyet próbapadon terhelés alatt és álló helyzetben is részletesen elemeztek. A cél az volt, hogy az eredeti AMG hangzás minden árnyalatát a lehető leghűebben reprodukálják. A szintetikus motorhang alapját egy intelligens, valós idejű hangkeverő technológia képezi, amely több mint 1600 hangfájlból építi fel az adott vezetési helyzethez legjobban illeszkedő akusztikai élményt.