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Több százezer néző láthatta száguldani az új, elektromos Lexus LFA prototípusát

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Goodwoodban, a Festival of Speeden volt a szupersportautó dinamikus bemutatója, az értékesítés 2027-ben indul.

2026. 07. 17. 11:47
Forrás: Lexus
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LFA
Fotó: Lexus

Ahelyett, hogy az új LFA szimplán a régi hangját utánozná (a 9000-ig pörgethető szívó V10-es minden idők egyik legjobb hangú motorja volt) szintetikus formában, a Lexus valami sokkal kockázatosabbat gondolt ki: a nulláról tervezi újra a hangzását – derült ki a goodwoodi sajtótájékoztatón. A projekt vezérigazgatója, Jukita Jukihiro világossá tette, hogy nem a múlt meghamisításáról van szó: „ez az autó a Lexusra jellemző, több érzékszervet stimuláló élményt kíván nyújtani, és úgy akarja megmutatni, hogy milyen lehetőségek rejlenek az akkumulátoros elektromos sportautókban, ahogyan még soha nem láttuk.”

LFA
Fotó: Lexus

Jukita elmondta, hogy a Lexus azt szeretné, ha az LFA-sofőrök úgy éreznék, mintha benzinmotoros kocsit vezetnének, még akkor is, ha valójában nincs belső égésű erőforrás a hosszú motorháztető alatt. Ez a szimuláció valódi rezgéseket, akusztikus visszajelzést és egy teljesen újragondolt érzékszervi élményt jelent, a koncepció arra épül, amiben egy elektromos hajtáslánc jobb egy benzinesnél. Elismerte, hogy a vásárlók meggyőzése (egy elektromos szupersportautó megvásárlásáról) a legnagyobb kihívás az LFA-val kapcsolatban, amihez kulcsfontosságú lesz az autentikus vezetési élmény. „Olyan visszajelzéseket kapok a piacról, hogy az elektromos járművek hamisak, mert utánozzák a belső égésű motor hangját – de mi nem ezt akarjuk.”

LFA
Fotó: Toyota Gazoo Racing

Elismerte, hogy a villanyautók egyik fő „hátránya” a plusz súly mellett az, hogy „elveszítik a hangot és a rezgéseket, amelyek nagy hatással vannak a vezető öt érzékére”. Másrészt viszont egy ilyen sportautó kihasználhatja a villanymotorok fokozott reagálóképességét és linearitását, amit „nem tudunk elérni egy benzinmotorral”. Ráadásul a mérnökök szerinte képesek „kiküszöbölni az összes haszontalan hangot vagy rezgést”, ami azt jelenti, hogy „nullára állíthatjuk az értékeket, majd megvitathatjuk, mit szeretnénk létrehozni a hang és a rezgések alapoktól történő újratervezése során” – tette hozzá.

 

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