Százöt „bátor” ember kerestetik az egyetemi alapítványok felszámolására

Ha már szóba került az „autonómia”, érdemes megjegyezni, hogy míg az előző kormány az egyetemi szenátusok támogató döntéseit követően nyújtotta be a Parlamentnek az adott egyetemre vonatkozó törvénymódosítást, most nem kérték ki az egyetemi szenátusok véleményét a döntést megelőzően.

Ha egy év múlva megszűnnek az egyetemi alapítványok, mégis, milyen feladatra keresnek nyílt pályázaton százöt embert? Hivatalosan – „ ismét természetesen” – a magyar egyetemi rendszer autonómiájának helyreállításáért! Annak az autonómiának a helyreállításáért, ami – ha az autonómiát helyesen értelmezzük – pont az alapítványi rendszerben teljesedett ki. Hiszen az államtól eltávolodott az egyetemek működtetése, bővült finanszírozásuk és saját egyetemi vagyonuk, ezzel is kiszélesedett az oktatási-kutatási szabadság.

Mire vállalkozik majd a pályázaton kiválasztandó Százöt ember? Az alapelvárás nem lehetne más, mint az előző modell eredményeinek megőrzése. Mert, bár próbálják tagadni, vitathatatlan, hogy az egyetemek a nemzetközi rangsorokban jelentősen előre léptek, negyedével bővült az egyetemisták száma, erősödtek a vidéki egyetemek, kiszélesedtek az ipari kapcsolatok, növekedett az innovációs bevétel és a nemzetközi tudományos teljesítmény. Ennek a hátterében az egyetemi oktatók, kutatók, vezetők elkötelezettsége mellett az államháztartáson kívüli működés, a hosszútávú teljesítményfinanszírozás, a vagyonjuttatások és a fenntartó alapítványok részéről a szolgáltatói szemlélet állt. Azonban az elmúlt hetek eseményei alapján bizonyára olyan kuratóriumi tagok kerestetnek, akik ellenzői voltak a felszámolásra váró modellnek és elkötelezettek annak lebontásában. Annak a korábbi rendszernek a visszaépítésében, amely egyre távolabb sodorta a magyar egyetemeket a nemzetközi élvonaltól. Olyanokat, akik – jól fogalmazza meg a hetekkel ezelőtt elfogadott törvény – elszámoltatási biztosai lesznek az egyetemeknek.