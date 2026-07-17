idezojelek
Vélemény

Százöt „bátor” ember kerestetik az egyetemi alapítványok felszámolására

Mindent el kell törölni, minden vezetőt le kell váltani, és a helyükre saját embereket kell beültetni. A felsőoktatási alapítványok esetében mindezt – „természetesen” – az autonómia helyreállítására hivatkozva teszik.

Hankó Balázs avatarja
Hankó Balázs
Cikk kép: undefined
egyetemimodelltisza párteurópai bizottságországgyűlés 2026. 07. 17. 12:19
Fotó: Éberling András
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha már szóba került az „autonómia”, érdemes megjegyezni, hogy míg az előző kormány az egyetemi szenátusok támogató döntéseit követően nyújtotta be a Parlamentnek az adott egyetemre vonatkozó törvénymódosítást, most nem kérték ki az egyetemi szenátusok véleményét a döntést megelőzően.

Ha egy év múlva megszűnnek az egyetemi alapítványok, mégis, milyen feladatra keresnek nyílt pályázaton százöt embert? Hivatalosan – „ ismét természetesen” – a magyar egyetemi rendszer autonómiájának helyreállításáért! Annak az autonómiának a helyreállításáért, ami – ha az autonómiát helyesen értelmezzük – pont az alapítványi rendszerben teljesedett ki. Hiszen az államtól eltávolodott az egyetemek működtetése, bővült finanszírozásuk és saját egyetemi vagyonuk, ezzel is kiszélesedett az oktatási-kutatási szabadság.

Mire vállalkozik majd a pályázaton kiválasztandó Százöt ember? Az alapelvárás nem lehetne más, mint az előző modell eredményeinek megőrzése. Mert, bár próbálják tagadni, vitathatatlan, hogy az egyetemek a nemzetközi rangsorokban jelentősen előre léptek, negyedével bővült az egyetemisták száma, erősödtek a vidéki egyetemek, kiszélesedtek az ipari kapcsolatok, növekedett az innovációs bevétel és a nemzetközi tudományos teljesítmény. Ennek a hátterében az egyetemi oktatók, kutatók, vezetők elkötelezettsége mellett az államháztartáson kívüli működés, a hosszútávú teljesítményfinanszírozás, a vagyonjuttatások és a fenntartó alapítványok részéről a szolgáltatói szemlélet állt. Azonban az elmúlt hetek eseményei alapján bizonyára olyan kuratóriumi tagok kerestetnek, akik ellenzői voltak a felszámolásra váró modellnek és elkötelezettek annak lebontásában. Annak a korábbi rendszernek a visszaépítésében, amely egyre távolabb sodorta a magyar egyetemeket a nemzetközi élvonaltól. Olyanokat, akik – jól fogalmazza meg a hetekkel ezelőtt elfogadott törvény – elszámoltatási biztosai lesznek az egyetemeknek.

A magyar egyetemisták és egyetemek jövője és versenyképessége érdekében reméljük, hogy nem a politikai érdek és annak kiszolgálása lesz a fő szempont az átmeneti egy évre kiválasztott 105 bátor (?!) embernek, hanem az elmúlt évek eredményes működését elősegítő modell megújítása. Ehhez irány lehet akár a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem modellje, vagy akár az az osztrák irány, ami az alapítványi konstrukció egyik alapjául szolgált.

A szerző országgyűlési képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojeleknato

A nyár mindenhol háborút hozott

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelektelefon

A telefon mint Magyar Péter-riasztó

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkecskemét

Áthallásos gyáravató Kecskeméten

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojeleksport

Norvég minta – mit takar a pulóver?

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekforsthoffer ágnes

Forsthoffer tehet egy szívességet

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ha Forsthoffer Ágnes a megfosztási eljárás előtt maga írja alá a módosítást, akkor azt a lehetőséget is eljátssza, hogy a saját kormányának hatalmát stabil, európai szinten is védhető alapokra helyezze.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu