Aladdin és a Skoda-lámpa: így született az egyik utolsó KGST-autó

Jó munkakapcsolatra emlékeznek vissza a Favorit születésénél bábáskodó olasz formatervezők és cseh mérnökök

Fotó: Skoda

Párhuzamosan zajlott a munka Torinóban és Mladá Boleslavban, utóbbiban a műszaki tartalmat fejlesztették. Természetesen vadonatúj volt a futómű, de Petr Hrdlicka már az elején felismerte, hogy idő és pénz sincs egy új motorcsalád kidolgozására, így a „faros” modellek ósdi, három helyen csapágyazott főtengelyű, OHV erőforrását kellett kezelésbe venni. Számos frissítést, köztük új alumínium hengerfejet és Pierburg-licensz porlasztót kapott az 1,3 literes, 54-63 lóerős motor, melynek a nyugati exporttervek miatt az ólommentes benzinhez és az új emissziós normákhoz is igazodnia kellett. A katalizátor nem volt alapáras, az ötfokozatú váltó viszont igen.

Hátulról előre költözött és megújult, de alapjaiban a régi maradt az OHV Skoda-motor. 1993-ban kapott a befecskendezést

Fotó: Skoda

Érdekesség, hogy a motort, az erőátvitelt és a futóművet egy Mazda 323 karosszáriájába építve tesztelték a cseh mérnökök a Grossglockner hágón, később pedig álcázott próba-Favoritok is feltűntek Nyugat-Európa útjain. Két példány hosszabban állomásozott az NSZK-ban, az egyiket cseh megbízásra a Porsche fejlesztői finomhangolták, a másikat pedig a Volkswagennél vizsgálták úgy, hogy Petr Hrdlickáék kérésére német motort is beépítettek. Ez a mozzanat később döntő fontosságúnak bizonyult: a németek meglepően korszerűnek találták a szögesdrót mögül érkező modellt, ami hozzájárult ahhoz, hogy 1990-91-ben a VW felvásárolja a privatizált Skodát.

Rövid ideig az NSZK-ban és az NDK-ban is árulták. Széria volt a négy fejtámla, hátsó ablaktörlő csak a 135/136 GLX-hez járt

Fotó: Skoda

Addig azonban sok víz lefolyt a Dunán. 1987 szeptemberében Mladá Boleslav jégcsarnokában, teljes titoktartás mellett, Nuccio Bertone és a teljes olasz dizájncsapat részvételével bemutatták a politikai-gazdasági döntéshozóknak a teljes modellcsaládot, vagyis az ötajtós Favoritot, annak háromajtós kupé változatát, a négyajtós lépcsőshátút, valamint a Forman nevű kombit. Ezek közül csak kettőt, az alap-Favoritot és a szokatlan módon vele azonos hátfalú Formant vették gyártásba, kiegészülve egy praktikus haszonjárművel, a Pickuppal. Maga a koncepció sikert aratott, hiszen 1994-ig, a Felicia érkezésig több mint egymillió Favorit talált gazdára Európában.