Brutálisan erős sportterepjárót fejleszt a Lexus

Fotó: SH Proshots, Smarter Media

Mindez jóformán lényegtelen azonban amellett, ami sajnos nem látszik: az erőforrás. Nincs okunk feltételezni, hogy az autó ne a korábban beharangozott, nagy teljesítményű hibrid rendszert kapná meg. Ebben a kétliteres, soros négyhengeres turbómotorhoz két villanymotor társul, ezek egyike a hátsó tengelyt hajtja. A kombinált összteljesítmény a hírek szerint elérheti a 608 lóerőt, ami a BMW X5 M60e xDrive (612 LE, PHEV), Audi RS Q8 (600 LE, benzinmotor) és Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid 4Matic (585 LE, PHEV) sportmodellek közvetlen vetélytársává teheti a japán kihívót.

Fotó: SH Proshots, Smarter Media

A Lexus RX Morizo RR legkorábban 2028-ban léphet piacra, azaz azt követően, hogy az alapmodell átesik életközepi ráncfelvarrásán. Az itt látható optikai jegyek emiatt nem tekinthetők véglegesnek, bár erős a gyanúnk, hogy nem ezen fog múlni a modell sikere.