autós hírLexusLexus RX

Brutálisan erős sportterepjárót fejleszt a Lexus

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az RX csúcsváltozata vélhetően Morizo RR utónévvel kerül majd piacra, és akár 600 lóerővel uralhatja le a belső sávot, a tervek szerint 2028-tól.

2026. 08. 28. 13:07
Forrás: SH Proshots, Smarter Media
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Fotó: SH Proshots, Smarter Media

Mindez jóformán lényegtelen azonban amellett, ami sajnos nem látszik: az erőforrás. Nincs okunk feltételezni, hogy az autó ne a korábban beharangozott, nagy teljesítményű hibrid rendszert kapná meg. Ebben a kétliteres, soros négyhengeres turbómotorhoz két villanymotor társul, ezek egyike a hátsó tengelyt hajtja. A kombinált összteljesítmény a hírek szerint elérheti a 608 lóerőt, ami a BMW X5 M60e xDrive (612 LE, PHEV), Audi RS Q8 (600 LE, benzinmotor) és Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid 4Matic (585 LE, PHEV) sportmodellek közvetlen vetélytársává teheti a japán kihívót.

Fotó: SH Proshots, Smarter Media

A Lexus RX Morizo RR legkorábban 2028-ban léphet piacra, azaz azt követően, hogy az alapmodell átesik életközepi ráncfelvarrásán. Az itt látható optikai jegyek emiatt nem tekinthetők véglegesnek, bár erős a gyanúnk, hogy nem ezen fog múlni a modell sikere.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Végveszélyben az aranyhalak!

Bayer Zsolt avatarja

Ideje felállítani a tiszás önkéntesekből álló állatkerti és Városligeti-tavi aranyhal- és kacsa-védő brigádokat.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu