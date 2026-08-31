Az évtizedek során összesen 13 műsorvezetője volt a Top Gearnek, de a legtöbben a Clarkson – Richard Hammond – James May trióra emlékeznek, akik 2015-ben egy Clarkson-botrány után hagyták ott a show-t, és kezdték el a The Grand Tour c. új műsorukat az Amazon Prime Videón.
Visszatér a tévébe a Top Gear
A BBC újraindítja a népszerű autós show-műsort, amely egy súlyos baleset miatt ért véget 2022 decemberében.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!