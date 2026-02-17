idezojelek
A világ állása

Léphaft Pál karikatúrái – az aranyszarban és a háborúban elsüllyedő Nyugatról.

Bayer Zsolt
léphaft pála világ állásakarikatúra 2026. 02. 17. 15:33
Fotó: Léphaft Pál
Forrás: Léphaft Pál 

 

Forrás: Léphaft Pál 
Forrás: Léphaft Pál 

 

