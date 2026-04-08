Ukrán fekete pénz a budiban

Még hogy a pénznek nincs szaga? De van! Az ukrán maffiaállam pénzének egészen biztosan van, mivel azt a fekete pénzt egy magyarországi budiban papírozza le egy volt ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy. És még fel is veszik. Hogy miért? Logikusan azért, hogy ezzel a felvétellel:

fedezzék magukat odahaza a maffiánál zsarolni tudják a pénz valódi gazdáit a zsarolás végkimeneteleként ők is részesüljenek belőle

Állítólag ez egy ország. Ez egy állam. Ráadásul olyan ország és állam, amely „teljesítette” az EU-felvétel követelményeit.

Hát persze.

Hiszen az EU vezetői, élükön Ursula von der Leyennel ugyanilyenek. Szemét, korrupt gazemberek.

Csak azok nem egy budiban, hanem elegáns szalonjaikban intézik ugyanezt, ugyanígy. Köpedék az egész.

És persze itt van a háttérben az egész Tisza, élén a gazember pszichopatával, ezeket meg egy tiszás „ügyvéd” védi, az ugyanilyen Laczó Adrienn, aki szerint – figyelj! – „nem volt kirívó az aranykonvojban lefoglalt összeg”.

Hát persze, hogy nem.

Főleg, ha mindenki egy brancsba, egy maffiába tartozik. Amúgy ez a Laczó nevű „ügyvéd” ezt is mondta:

sem jogalap, sem bizonyíték nem volt az ukrán pénzszállító lekapcsolására.

Vajon most, hogy majd megnézi a budiban hamis papírokat gyártó és korrupciós pénzen röhögő ukrán maffiózókat, mit fog mondani? Elárulom: semmit. Vagy kussolni fog, vagy mond valami égbekiáltó baromságot. Mint a főnöke szokott. Például azt, hogy „jó vergődést”.

Már nem sokáig vergődtök, rohadt gazemberek…

