Az egri önkormányzat támadja a színház igazgatóját

Titkolni igyekszik a Mirkóczki Ádám vezette baloldali egri önkormányzat annak a vizsgálatnak a részleteit, amelyet nemrég indított el a Gárdonyi Géza Színház dolgozói között. Az ügy előzménye, hogy tavaly, a járvány első hullámában Covid-fertőzésben tragikus módon életét vesztette Kelemen Csaba, a színház vezető művésze, aki az egri közéletben is meghatározó, ikonikus alaknak számított.

– Mirkóczki Ádám soha nem mondta ki, de olyan kommunikációt folytatott, amely alapján felmerülhet a gondolat, hogy a színház vezetésének esetleg valamilyen módon része lehet abban, hogy Kelemen Csaba nem tudott felépülni ebből a betegségből – mondta el a Magyar Nemzetnek Oroján Sándor, a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Lapunk korábban megírta, a polgármester már mandátuma kezdete óta szerette volna elmozdítani a színház éléről Blaskó Balázs igazgatót. A szakembert a feladattal megbízott szakmai bizottság újraválasztotta tavaly októberben, Mirkóczki azonban szembement a döntéssel. Nemcsak egyszerűen saját embert akart igazgatónak, hanem terve szerint a Gárdonyi Géza Színház betagozódott volna a miskolci színház alá. Az ügyben az hozott változást, hogy a kormány bejelentette, amennyiben az önkormányzat nem tartja be a korábbi megállapodást, akkor nemcsak hogy az állam nem fizeti ki a 2021-re esedékes támogatást, de a városnak vissza kell fizetnie a 2020-as állami részt is. Erre Mirkóczki visszalépett, de Blaskó Balázs azóta is szálka a szemében.