Nézőpont Intézet: Népszerű a harmadik oltás

A felnőtt magyarok 78 százaléka állítja, hogy legalább egy oltást kapott, amely néhány százalékponttal több a regisztrált felnőtt átoltottak számánál, de alapvetően tükrözi a társadalmi valóságot. Az átoltottak közel kétharmada, azaz 64 százalék még csak egy vagy két oltást kapott, míg a teljes felnőtt népesség több mint harmada már háromszoros védettséggel rendelkezik. A járvány megfékezése szempontjából jó hír, hogy az egyszer, vagy kétszer beoltottak 82 százaléka szándékozik felvenni a harmadik oltást is. 56 százalékuk egészen biztosan, további 26 százalékuk pedig valószínűleg.

Ha a válaszaik szerint cselekednek a magyarok, az ország gyorsan védettséget szerezhet a negyedik járványhullámban is – írja a Nézőpont Intézet a kutatáshoz készült közleményében. Az oltóanyagbőség miatt ugyanis csak a polgárok szándékától függ, fel akarják-e venni a harmadik oltást.

A jól szervezett oltáspolitika lehet az oka, hogy Magyarország azon kevés országhoz tartozik, amelynek társadalma a koronavírus-járvány második évében is elégedett a kormány koronavírus elleni intézkedéseivel. Szeptemberben, a harmadik hullámon túl a magyarok 59, jelenleg, a negyedik hullám közepén 56 százalékuk nyilatkozott így. A védelmi intézkedésekkel is a többség elégedett: a megkérdezettek 48 százaléka szerint azok megfelelően szigorúak, további kilenc százalék szerint túl szigorúak, s csak a megkérdezettek 39 százaléka szeretne további szigorítást.

Világszerte érdekes és fontos vita bontakozott ki a kötelezően elrendelhető oltásokról. Augusztusban a magyarok 45, most novemberben már 51 százaléka értett egyet azzal, hogy „mindenkinek, akinek nincs egészségügyi akadálya, kötelező legyen beoltatnia magát a koronavírus ellen”.

A kötelező oltás különösen a 60 év felettiek körében népszerű, 71 százalékuk mindenki számára kötelezővé tenné az oltás felvételét.

A Nézőpont Intézet szerint a kormány szempontjából különösen fontos, hogy nemcsak a járványkezelés lépéseivel, de a koronavírussal összefüggő gazdasági nehézségek kezelésével is elégedett a magyarok többsége. Szeptemberben a megkérdezettek 54, most novemberben 55 százaléka nyilatkozott így. Ez az idei év legkedvezőbb elégedettségi adata, amely nem is annyira meglepő az adókedvezmények, a családi adóvisszatérítés, a minimálbér- és a nyugdíjemelés bejelentését követően.

Borítókép: Az asszisztens előkészíti a német–amerikai fejlesztésű Pfizer–BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina harmadik, emlékeztető adagját a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban kialakított oltóponton. (Fotó: MTI/Balázs Attila)