Tízezer fölött a fertőzöttek száma, elhunyt 178 beteg

A Koronavírus.gov.hu legfrissebb tájékoztatása szerint

A szerdai adatokkal együtt az azonosított fertőzöttek száma 976 432-re, az elhunytak száma pedig 32 514 főre nőtt. A gyógyultak száma 828 535-re emelkedett, az aktív fertőzöttek száma pedig 115 383 fő. Kórházban jelenleg 5852 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 565-en vannak lélegeztetőgépen.

A járvány negyedik hullámának felfutásával már egyre többen igénylik a védőoltásokat is: a kormányzati portál beszámolója szerint eddig 6 008 226 embert oltottak be, közülük 5 780 925-en a második, 1 668 000-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.