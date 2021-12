Városháza-gate: testreszabott pályázatok, tízszázalékos jutalék

Berki Zsolt kilétéről fentebb már említést tettünk, de lényeges, hogy Gansperger Gyula személyéről is ejtsünk néhány szót. A baloldali üzletemberről Bajnai Gordon jellemzését érdemes felidézni, aki egy nemrég nyilvánosságra került felvételen arról beszélt, hogy kettőjük kapcsolata sokszor több mint a barátság, hiszen a volt harcostárssal együtt küzdöttek a barikádokon. Gansperger pedig egy másik felvételen éppen azt fejtegette, hogy Berki Zsoltot azt követően ismerte meg, hogy a Bajnai Gordon által támogatott Karácsony Gergelyt főpolgármesterré választották. Gansperger azt is elárulta, hogy egy XXII. kerületi telket korábban Berki közreműködésével szerzett meg a fővárostól, amiért több millió forintos „jutalékot” fizetett meg.

A Városháza-gate kirobbanása óta egyértelműen kiderült, bár Karácsonyék tagadták, volt szándék a több tízmilliárd forintot érő Városháza eladására, amellyel összefüggésben előrehaladott tárgyalások zajlottak.

Ez év májusában volt olyan egyeztetés, amelyen a fővárosi vagyonkezelő vezetője is részt vett, és részletesen beszámolt arról, miképpen szeretnék értékesíteni a 4,7 hektáros terület nagy részét. A tárgyalásokon elhangzott az is, hogy Berki Zsolt és Kiss Ambrus részesül a jutalékokból, ám Tordai Csaba „nem pénzezik”, ellenben Karácsony Gergely jogi főtanácsadója „láttamoz” minden szerződést. Tordai és Kiss együttes feladata továbbá, hogy meghiúsítsák azokat a kísérleteket, amelyek megakasztanák az ingatlanügyeket. Tordairól egyébként azt is érdemes tudni, Bajnai Gordon államtitkára volt.