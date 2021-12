A magyar kormány elhivatottan folytatja az idősek megbecsülését célzó politikáját

Novák Katalin október elején jelentette be, hogy 2,5 millió nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő is a maximális, 80 ezer forintos összeget fogja megkapni. Emellett megérkezett az 1,2 százalékos nyugdíjemelés is, ami újabb pluszt jelent az idősek számára.

Idén júniusban már 0,6 százalékkal, most novemberben pedig 1,2 százalékkal emelte meg a nyugdíjakat az inflációs hatás miatt a kormány – olvasható a Híradó.hu-n.

A kiegészítő emelést visszamenőleg is megkapták az érintettek. Az a nyugdíjas, aki egy középértékű, 130 ezer forintos ellátásban részesül, az 1,2 százalékos kiegészítő emelésnek és a prémiumnak köszönhetően csaknem 100 ezer forinttal többet kapott novemberben, mint októberben.

Az eredeti cikk ITT érhető el.

