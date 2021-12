Csaknem egymillió megerősítő oltást adtak be az oltási akcióban

– A beoltottak száma 6 166 840 fő, közülük 5 874 429 fő már a második oltását is megkapta, 2 824 464 fő pedig már a harmadik oltást is felvettek – számolt be róla ma reggel a Koronavírus.gov.hu.

– Az elmúlt huszonnégy órában 6849 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 168 728 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A tegnapi napon elhunyt 213 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 36 048 főre emelkedett – írták a központi tájékoztató portálon. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 948 385 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 184 295 fő.

Jelenleg 7206 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 607-en vannak lélegeztetőgépen – derült ki a tájékoztatásból.

– Az oltási akcióban már összesen 1,212 millióan vettek fel oltást,

közülük 990 ezren már a megerősítő harmadik oltást, és 142 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását.

A sikerre való tekintettel a kormány újabb egy héttel meghosszabbította az oltási akciót, így december 12. vasárnapig továbbra is akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra reggel 7 óra és este 19 óra között – közölték.

A tájékoztatás szerint mindenkinek javasolt a megerősítő harmadik oltás felvétele, aki négy hónapnál régebben kapta meg előző oltását. A megerősítő oltással a védettség újra nyolcvan-kilencven százalékra emelhető.

Mint írták, a kórházak december 12-ig vasárnapig megemelt oltási kapacitással várják az érkezőket, akár az első, akár az elmaradt második vagy a megerősítő harmadik oltásra. – Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el. Akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, azokat érkezési sorrendben fogják beoltani. Aki előzetesen regisztrált, és foglalt az interneten időpontot, az elkerülheti a várakozást – tették hozzá.