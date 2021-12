„Karácsony Gergely még Gyurcsány Ferencnél is elvetemültebb” – G. Fodor Gábor volt a Narratíva vendége

Gyurcsány Ferencen kívül talán csak Karácsony Gergely az a politikai karakter a hazai politikai palettán, aki ennyit hazudik és a sajátjait is elárulja – jelentette ki G. Fodor Gábor. Heiter Dávid Tamás podcastjában a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója arról is beszélt, hogy a főpolgármester még Gyurcsánynál is „elvetemültebb”, mert bár a szivárványkoalíció vezére jobboldalról nézve a gonosz tartományában helyezkedik el, mégiscsak vannak politikai kvalitásai.

Karácsony Gergely ezzel szemben megpróbálja jófiúnak kiadni magát, és a fővárosi liberális körökben a mai napig tartja magát az az imázs, miszerint ő egy szerethető politikai vezető. Azonban ha megnézzük az elmúlt kétéves teljesítményét a főváros élén, akkor arra már senki nem tud mondani semmit

– fejtette ki G. Fodor Gábor. A politikai szakértő szerint Karácsony Gergely a megúszásra játszik, és semmiért nem vállalja a felelősséget. A Városháza eladása körüli botrány világosan rámutat arra, hogy ebben az ügyben a hatalom megtartásának kíméletlen akarásával állunk szemben, azért duzzadt fel az ügy, mert már rögtön az elején hazudtak – mondta G. Fodor. A 888.hu főszerkesztője arra is kitért, hogy az egyetlen helyes magatartás az lett volna, ha a főpolgármester rögtön a legelején kiáll, és elmondja az igazat, de ennek a botránynak most már muszáj hogy politikai következménye legyen.