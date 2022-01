A bíróság sokszor öncenzúrára ítéli a médiaszolgáltatókat

Mayer Erika több olyan példát is felsorolt, melyek például a Facebookon megjelent hozzászólások miatt kerültek a bíróság elé. – Még a Facebook megjelenése előtt volt egy elhíresült per, amelyben egy weboldalon megjelent hozzászólás miatt perelte be az oldal fenntartója a kommentelő civil szervezetet. Dacára annak, hogy a szervezet a hozzászólást eltávolította, a bíróság – sajtószervnek minősítve a civil szervezetet – elmarasztalta – idézte fel Mayer Erika, aki jelezte, ma már a Facebookon mind az oldalt létrehozó személy, mind a kommentelő felelősségre vonható.

– Előbbi azért, mert egyfelől bejegyzésével generálhat olyan hozzászólást, mely sértő, másrészt moderátorként kötelessége a sértő kommenteket eltávolítania – fogalmazott az MNMSZ alelnöke.

A beszélgetésben kitértek arra is, hogy sokszor a média világában dolgozóknak sem világos, mikor, miért lehet valakivel szemben pert indítani. – Az újságírók, a médiavállalatok hátránnyal indulnak ezekben a perekben, a bírói gyakorlat ugyanis a kisember védelme a nagy médiával szemben. Egy állítás után a bírák a személyt védik. Ráadásul a sajtó helyreigazítási per után öt éven belül lehet még személyiségi jogi pert is indítani, amivel a média igen kiszolgáltatottá válik – mondta a szakértő, aki a bírói gyakorlat hiányosságaira felhíva a figyelmet, elmesélte: egy sajtótájékoztatón egy közszereplő elmondott valamit, amit aztán az adott párt ifjúsági szervezete szó szerint közölt saját oldalán. Ugyanezt tette a párt is, majd a médiaszolgáltatót, aki hasonlóan közölte az elhangzott szöveget, elmarasztalta a bíróság, mondván, míg egy politikai szerv véleményt nyilvánit, egy médiaszolgáltató tényt közöl.

– Ezzel a gyakorlattal a bíróság öncenzúrára ítéli a médiaszolgáltatókat – vélekedett az alelnök.

A beszélgetésben szóba került a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettsége is, amelyről Mayer Erika azt mondta, sokan azt hiszik, hogy ez megjelenési kötelezettséget jelent, pedig nem. Azt jelenti, hogy az adásban releváns, ismert eltérő nézeteket be kell mutatni, de ezt meg lehet tenni egy felkonferálás szintjén is.

Borítókép: Mayer Erika és Szöllősi György (Fotó: Teknős Miklós)