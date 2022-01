Dömötör Csaba: Erős február jön + videó

Emelt minimálbér és szakmunkás minimálbér

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára megjegyezte:

Más is érkezik februárban, az emelt minimálbér, és az emelt szakmunkás minimálbér is. A kormányzás kezdetéhez képest ezek a bérek közel háromszorosukra nőttek. Ez azt is jelenti, hogy a minimálbér most már magasabb, mint az átlagbér volt a kormányzás kezdetén.

Élelmiszerárstop

A benzinárstop mellett az élelmiszerárstop is életbe lép február elsejétől. Ez hat alapvető élelmiszerre vonatkozik. Ezek ára nem lehet magasabb, mint az október közepi szint

– tette hozzá Dömötör Csaba.

Az államtitkár Facebook-oldalára feltöltött videójában kiemelte,

Olyan dolgok válnak kézzelfoghatóvá, amelyekért a magyar emberek és a magyar vállalatok sokat dolgoztak.

Több millió ember kemény munkája kellett ahhoz, hogy 2021-ben a gazdaságunk Európa egyik legnagyobb növekedését mutassa fel.

Az a célunk, hogy ennek eredményeit minden magyar család és minden generáció érezze a saját életében.

– zárta bejegyzését Dömötör Csaba.

Borítókép: Képernyőfelvétel (Fotó: Facebook.com/Dömötör Csaba)