Egyre több az illegális migránsok között az afgán

– A korábbinál is többen próbálkoznak a déli határainkon, hogy illegálisan bejussanak a schengeni övezetbe. A migránsok és az embercsempészek pedig egyre agresszívabbak.

– Tavaly igen jelentős határsértő mozgással zártuk az évet. Mintegy 122 ezer határsértő volt 2021-ben, míg az előtte lévő évben 45 ezer, ez háromszor növekedés. Idén az első tít-tizenkét napban már 4500 határsértőt fogtunk el, tavaly ugyanebben az időszakban háromezret. Az elfogott embercsempészek száma is jelentősen növekszik. Ugyanakkor ki lehet jelenteni, hogy jellemzővé vált a csoportos elkövetés. Mindennap 20–50 fős csoportokat fognak el a határt őrző rendőr és katonai járőrök.

A Bács-Kiskun megyei és a Csongrád-Csanád megyei határszakaszon egyaránt nagy az aktivitás, ezeken a helyeken intenzív embercsempész tevékenységet tapasztalunk. Vagy már eleve embercsempész hozza a migránsokat, vagy ők próbálnak meg átjutni a kerítésen, és utána a határterületen várja őket valahol az embercsempész, hogy továbbszállítsa őket Ausztria felé. Mindez jelzi azt, hogy folytatódik az a növekvő tendencia, amelyet tavaly tapasztaltunk.

Egyébként a Frontex (Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség) adatai is azt mutatják, hogy nemcsak a balkáni útvonal, hanem a spanyol irány is igen komoly aktivitást mutat részben a Kanári-szigetek, részben az olasz partok felé. Sőt újabban már az is jellemzővé vált, hogy a megerősödött görög határőrizet miatt a határsértőket az embercsempészek nem a görög szigetekre szállítják, hanem a szigetek megkerülésével közvetlenül Olaszországba.

– Szinte nincs olyan határsértési kísérlet, hogy a migránsok ne támadnának a járőrökre. Idén is volt már egy komoly támadás, január 12-én Kunbajánál kövekkel dobálták meg a határrendészeket és a katonákat.

– Főleg a csoportos elkövetés esetén fordul elő, hogy megdobálják a járőröket. Ugyanakkor megrongálják a határvédelmi létesítményeket, a járműveket, a különféle megfigyelési eszközöket is. Ezzel jelentős kárt okoznak, illetve abban reménykednek, ha sikerül megrongálni a műszaki létesítményeket, akkor a rendőri reakciók talán lelassulnak és sikeresen tudnak átjuttatni újabb és újabb csoportokat.

– Továbbra is jellemzően szírek jönnek?

– Változás állt be az állampolgársági összetételben. Korábban a szír dominancia volt a jellemző, ám ma már egyre többen vannak az afgánok. A közelmúltban hozta nyilvánosságra Törökország a török–iráni határőrizet tavalyi adatait: 120 ezer határsértőt fogtak el, de azt nem tudjuk, mennyi a látencia, mennyien jutottak át, akiket nem tudtak elfogni. Ugyanez Irán és Afganisztán határán is jellemző. Több tízezer embert küldtek vissza tavaly az irániak. Ahogy a gazdasági, pénzügyi, biztonsági helyzet változik, romlik Afganisztánban, úgy növekszik azoknak a száma, akik útra kelnek. Eljönnek Afganisztánból, és a jobb élet reményében vagy a szomszédos országokba, vagy távolabb, Törökország felé és az európai migrációs útvonalon Nyugat-Európába tartanak.

Minden olyan, nyilvánvalóan politikai nyilatkozat, amelyik a gyors befogadásukat, az állampolgárokéval azonos jogok biztosítását, állampolgársági, szavazati jog biztosítását szorgalmazza, politikai meghívó levélként értelmezhető az útra kelést tervezők számára.

Nagyon időszerű, hogy az Európai Unió 2015 óta változatlan és sikertelen migrációs politikáját felülvizsgálja és a nemzetállami törekvéseket támogatva megvédje a határt. A jogellenesen, szervezett bűnözők által segített illegális migrációt meg kell állítani, mert a felsoroltak alapvetően veszélyeztetik a jogállami szabályok érvényesülését.

Január 15-én, szombat hajnalban a rendőr járőrök kérése alapján a déli határszakaszon, Ruzsa térségében kíséreltek meg a katonák feltartóztatni egy olyan gépkocsit, amelyet feltehetően embercsempészek használtak – írta meg a honvédelem.hu. Az autó a katonák jelzésére nem állt meg, sőt, annak vezetője a járőr felé kormányozta a járművet. A járőr félreugrott, majd több célzott lövést adott le a gépkocsi kerekeire, amely felborult. A szolgálatban lévő katonák és rendőrök a helyszínen több határsértőt fogtak el, akikkel szemben a további eljárást az illetékes rendőr-főkapitányság folytatja le.

Borítókép: Létrán másztak át a kerítésen a migránsok, majd rátámadtak a helyszínre érkező járőrökre. (Fotó: ORFK/rendőrség)