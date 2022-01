Február közepétől a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá alakul

A fertőzések jelentős részét immár világszerte az omikron vírusvariáns idézi elő, ennek megfelelően pedig a következő napokban, hetekben a megbetegedések száma jelentősen emelkedni fog – hívta fel a figyelmet a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Gulyás Gergely szerint

ma már egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy az omikron variáns kevésbé súlyos tünetekkel jár, elsősorban légúti megbetegedéseket eredményez. Ezért azokban az országokban, ahol immár a dél-afrikai mutáns a domináns, az látható, hogy a növekvő megbetegedésszám nem eredményezi a növekvő kórházi betegszám és az elhalálozások számának emelkedését sem.

A miniszter ennek kapcsán kiemelte, hogy a kórházi kapacitások terén jól állunk, a rendelkezésre álló ágyszámok 75 százaléka szabad, vagyis több mint nyolcezer ágy áll szabadon. Ugyanígy az oltóanyagok is bőven rendelkezésre állnak, ezért mindenkit arra biztatnak, hogy akár az oltási akció keretében, akár más módon oltassa be magát.

A legfrissebb járványügyi adatok ismertetése után a tárcavezető bejelentette, hogy

a védettségi igazolvány február 15-től oltási igazolvánnyá alakul. A tájékoztatás szerint ehhez nem kell új igazolványokat kiadni, mivel a QR-kód alapján ellenőrizhető lesz. Az minősül oltottnak, aki megkapta mind a három oltást, 18 év alattiaknál a két oltás is elegendő lesz

– fejtette ki Gulyás Gergely, aki azt is bejelentette, hogy a karantén kötelezettség hét napra rövidül, öt nap után pedig tünetmentesen, negatív teszttel már el lehet hagyni a karantént.

Egyelőre három hónapig lesz érvényben az élelmiszerárstop

A Miniszterelnökséget vezető miniszter továbbá közölte, hogy a kormány gazdasági kérdésekkel is foglalkozott. Gulyás kiemelte, hogy a novemberi és decemberi adatok meghaladják a várakozásokat, így 6,5-7 százalék közötti a gazdasági növekedés. Történt ez úgy – jegyezte meg –, hogy a chiphiány miatt az autóipar sem tudott száz százalékosan teljesíteni. A miniszter kitért arra, hogy a rezsicsökkentés havi negyven, évi pedig ötszáz ezer forint könnyebbséget jelent egy átlagos családnak. Szavai szerint

a benzinár plafon bevált, ezért február közepén döntenek arról, hogy meghosszabbítják-e

– fűzte hozzá. A tárcavezető megismételte, hogy a szerbekhez hasonlóan nálunk is bevezetik az élelmiszerárstopot. Ennek megfelelően pedig hat termék – a kristálycukor, a búzafinomliszt, az étolaj, a sertéscomb, a csirkemell, a farhát és a 2,8%-os tehéntej – esetében az árakat október 15-i szintre viszik vissza. Az élelmiszerárstop három hónapig érvényes, de szükség esetén meghosszabbítható. Akik nem tartják be a kormány intézkedéseit, azokra pénzbírság, többszöri szabálysértés esetén pedig a kereskedelmi tevékenységtől való eltiltás vár – rögzítette a miniszter. Gulyás arról is szólt, hogy a kormány nem kompenzálja a kereskedőket, miután korlátozza hat alapvető élelmiszer árát. Véleménye szerint ugyanis a kereskedőknek így is komoly nyereségük van és nem okoz számukra komoly kiesést a kormány döntése.

Szentkirályi Alexandra továbbá bejelentette, hogy a korábban leégett szentesi Papp László Sportcentrumot újjáépítik. A kormányszóvivő arról is tájékoztatott, hogy az ötezer lakos alatti kistelepülések polgármestereinek és település-vezetőinek illetményemeléséhez a kormány külön forrást biztosít, az erről szóló rendelet pedig hamarosan megjelenik a Magyar Közlönyben.

A döntések után az újságírói kérdések következtek. Márki-Zay Péter korábban többek között bírálta a rezsicsökkentést és a gyermekvédelmi népszavazást. Az erre vonatkozó kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta:

Márki-Zay Péter kijelentései a baloldal gondolkodásával megegyezőek. Ez egy hagyományos, baloldali álláspont. Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter ugyan azt a politikát képviselik, ezért könnyű támogatnia a baloldalnak Márki-Zay személyét

– fogalmazott a miniszter, aki szerint a baloldali összefogás közös miniszterelnök-jelöltje csupán direktebben fogalmaz, mint más baloldali szereplők.

A negyedik oltással kapcsolatos kérdésre Gulyás Gergely azt mondta: orvossal való konzultáció után bárki igényelheti azt, az erről szóló szabályozás pedig hamarosan megjelenik.

Kérdésre válaszolva a meddőségi központok várólistáit illetően Gulyás Gergely elmondta: mindenki ingyenesen jogosult a meddőségi kezelések igénybevételére, azonnali elvárás, hogy mindenki rövid időn belül kapjon időpontot. A pénzforrás és technikai lehetőségek rendelkezésre állnak, októberben is csupán egy központ volt, ahol hosszabb ideig kellett várni – hangsúlyozta a miniszter, aki úgy gondolja, hogy ez a helyzet azóta megváltozott, az új rendszer életbe lépett, januártól pedig külön igazgatóság lett kinevezve a helyzet kezelésére.

A gyermekvédelmi népszavazással kapcsolatos kérdés kapcsán úgy fogalmazott: a népszavazás a legnagyobb garancia, ami három évig köti az Országgyűlést is. A tárcavezető szerint ugyanakkor a népszavazás sem fogja megoldani a csörtét az Európai Bizottsággal.

– Gyurcsány eltörölte, Márki-Zay pedig rossznak tartja a 13. havi nyugdíjat, így ki lehet találni, mit tenne a baloldal, ha esetleg győzne áprilisban – válaszolta a miniszter egy másik kérdésre.

Az egészségügy privatizációja kapcsán Gulyás Gergely rámutatott : a baloldal, kormányzása idején magánosítani akarta az egészségügyet, most pedig Márki-Zay Péter szintén ezt támogatja a nyilatkozataiban. Az egészségügy privatizációja sokak érdekében áll, hiszen több mint tízmillió ügyfélről van szó

– tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy a főváros megkapja-e a kormánytól az Egészséges Budapest Program 2022-es forrásait, a miniszter kijelentette: a helyreállítási alapban 280 milliárd áll rendelkezésre egészségügyi fejlesztésekre, ebből 10 milliárd a főváros részére folyósítható, a kormány pedig a megállapodás szerint fog eljárni.

A baloldal kettős mércével mér

Lapunk kérdésére, miszerint mit szól a kormány a baloldal miniszterelnök-jelöltjének, Márki-Zay Péternek az antiszemita megnyilatkozásaihoz, Gulyás Gergely rámutatott:

a baloldal úgy tett, mintha meg sem hallották volna Márki-Zay szavait, kettős mércével mérnek,

az egyesült ellenzék jelöltje azonban gondoskodik arról, hogy újra és újra megkérdőjelezhető kijelentéseket tegyen.

A határkerítéssel kapcsolatos kérdésre továbbá kiemelte: a baloldal egyértelműen fogalmaz a határkerítés lebontását illetően. Ugyanez vonatkozik a minibálbér megszüntetésére is.

– A minimálbér radikálisan csak jobboldali kormányok alatt emelkedett, a baloldal nyolc éves kormányzása alatt 50 ezerről mindössze 73 ezerre nőtt. Ami tehát a terveket illeti, Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter szimbiózisban élnek, hiszen az eddig elmondottak alapján Márki-Zay Péter is kifejezetten minimálbér-ellenes

– mutatott rá.

Utolsó kérdésünkre válaszolva Gulyás Gergely közölte: 1 millió 450 ezer azok száma, akik már februárban megkaphatják az szja-visszatérítést, és párszáz ezren az adóbevallásuk leadása után kapnak visszatérítést.

Borítókép: Gulyás Gergely a Kormányinfó sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)