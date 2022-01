Karácsony jobbkeze bosszút állt a kirúgott háromgyerekes családanyán

A háromgyermekes édesanyát 12 év után úgy rúgták ki és alázták meg, hogy alig egy órája volt összepakolni. Állítólag megvető módon közölték vele, hogy remélik, nem kell rá kihívni a biztonságiakat, de a polár FKF-felsőt megtarthatja.

Karácsony Gergely is megalázta

Ezután az asszony hiába próbált segítséget kérni Mártha Imrétől kezdve Tüttő Kata főpolgármester-helyettesig mindenkitől a fővárosban. Hiába adta be jelentkezését a közműcéghez több állásra is, válaszra sem méltatták. Egy rendezvényen még személyesen Karácsony Gergelytől is segítséget kért, de ő előbb máshoz küldte, majd Karácsony emberei levélben azt közölték vele, hogy

a főpolgármester úrnak nincs személyes fogadóórája, és sajnálják, ha nem elégedett az intézkedéssel.

Az Origó felkereste a családanyát, aki lelkileg teljesen összetört a becsületsértő állítások miatt, de annyit elmondott: azon gondolkodik, hogy megteszi a jogi lépéseket az őt besározó volt munkaadója, a fővárosi közműcég ellen.