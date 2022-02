A baloldali sajtó elkezdte megmagyarázni, miért nem baj, hogy újságíróik összefonódnak Sorosékkal

Titkosszolgálati akciókra emlékeztető módon készítették az újságírókat lejáratni próbáló interjúkat, amelyek alapján a Magyar Nemzet cikkei megjelentek

– írta a Media1.

Valakik jól felépített kamutörténettel húztak ki meredek mondatokat civilekből, majd a kormánymédiánál landolt az anyag

– magyarázza meg az elbizonytalanodóknak a Telex. Civilek! Itt felröhögtünk – írja a Kontra.hu.

Kell is a szellemi táp és lelki támogatás az ellenzéki tábornak, mert pártjaik és miniszterelnök-jelöltjük eleve nincsenek jó formában. És most még ez is, ami alapján akár csak egy pillanatra is sérülhetne a „mi vagyunk az ártatlan áldozatok, a Fidesz a rossz agresszor”-illúziójuk.

Itt nincs vége: az előre megírt konzervnekrológokat – a nagybetűs Szakmára hivatkozva kioktató hangnemben – megvédő Telex most is magas lóról lobogtatja az állítólagos „újságírói normákat”:

A Kontra.hu szerint a lap – az ilyen levelesládába pottyant anyagokkal kapcsolatos bevett újságírói normákra fittyet hányva – meg sem próbálja kideríteni a készítés körülményeit, nem próbálja megszerezni vagy legalább rekonstruálni az eredeti beszélgetéseket, és sehol nem merül fel a kérdés, hogy ki küldhette a rövidsége miatt szükségszerűen torzító videókat.