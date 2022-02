Egyre inkább régi fényében tündököl Sárospatak

Sárospatak a történelmünk folyamán mindig nagyon fontos szerepet töltött be a térségben, nem véletlenül kapta a Bodrog-parti Athén nevet. Nagy hatással voltak a település életére a Rákócziak, Lorántffy Zsuzsanna vagy éppen Comenius is – jelentette ki Sárospatak Fidesz–KDNP-s polgármestere, aki 2010 óta áll a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település élén, előtte pedig alpolgármesterként dolgozott a városért. Aros János elmondta:

a település fejlesztésénél – éppen a történelmi múlt és a térség adottságainak ismeretében – tekintettel kellett lenni arra, hogy Sárospatak mindig iskolaváros, kulturális központ volt. Ennek megfelelően nagyiparban, munkahelyteremtő beruházásokban nem gondolkodhattak, már csak Tokaj-Hegyalja okán sem. Ehelyett az idegenforgalom, a turizmus és az oktatás további fejlesztésére koncentráltak.

Ezzel tudták a Budapestre, a Dunántúlra vagy éppen külföldre irányuló elvándorlást fékezni, majd megállítani, ami nemcsak Sárospatakot, hanem az egész térséget sújtja. A városvezetés számára egyértelmű volt, hogy a fiatalok csak akkor jönnek vissza a településre, ha a vállalkozásokkal közösen munkahelyeket teremtenek nekik, és helyben megfelelő életkörülményeket biztosítanak. – A célok teljesítéséhez saját forrásunk nem volt, mert a hozzánk hasonló kisebb településeknek nincsenek nagy iparűzésiadó-bevételeik, azok leginkább csak a kötelező feladatok ellátásához nyújtanak fedezetet. A fejlesztéseket így kizárólag pályázati forrásokból tudtuk finanszírozni, a térség országgyűlési képviselőjének segítségével – emelte ki Sárospatak első embere.

A világ legszebb könyvtára is megújult

Aros János elmondta, hogy az utóbbi években megszerzett pályázati támogatások összege megközelíti a 25 milliárd forintot, ez részben annak is köszönhető, hogy a kormány Tokaj-Hegyalját kiemelt fontosságú térségnek tartja. A pályázatok egy jelentős részénél az önkormányzatok igényeltek támogatást, de nagyon aktívak voltak a főként turizmusban, idegenforgalomban érdekelt vállalkozások, a civil szervezetek és az egyházak is.

A polgármester példaként említette, hogy

a Tiszáninneni Református Egyházkerület tavaly több mint három és fél milliárd forint pályázati támogatásból tette rendbe a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumához tartozó épületeket, beleértve az iskolakertet és a nagykönyvtárat. Utóbbi elnyerte korábban a világ legszebb könyvtára címet. A kollégiumhoz kapcsolódóan egy sportcsarnokot is építettek, de egy uszoda is helyet kaphat a területen.

– A pályázataink egy része csak Sárospatakra vonatkozott, míg más programok a térség településeit is érintették. Az utóbbiak közé tartozik a 25 éves álmunk, a Szerencs és Sátoraljaújhely közötti vasútvonal három esztendővel ezelőtti villamosítása. Ez a fejlesztés a turizmusra is jótékony hatással van – emelte ki a kormánypárti politikus. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány 2024-ig 150 milliárd forint támogatást nyújt a Tokaj-Zemplén térség fejlesztésére, a Wáberer György, a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos által koordinált program Sárospatakot is érinti, ennek köszönhetően fejlődik a közúthálózat is.

Özönlenek a turisták

A kitűnő természeti adottságú Sárospatakon az elmúlt években több fejlesztéssel igyekeztek élénkíteni a turizmust a Bodrog folyóra és a helyben elérhető gyógyvíz minőségű termálvízre koncentrálva.

A város hat másik településsel közösen jelentős forrásokat fordított a Bodrog-part felújítására, kikötőket létesítettek, vizesblokkokat adtak át és sétányt alakítottak ki, amely élénkíti a vízi turizmust és sportéletet. Emellett folyik a Végardó fürdő felújítása, ahol már eddig is – három és fél hónap alatt – 260 ezer vendég fordult meg. Most tavasszal három és fél milliárd forintból elindulhat a téli fedett fürdő kialakítása.

A Végardó fürdőhöz utat már építettek, kerékpárúttal együtt. A kerékpárút-fejlesztést – a többi településsel közösen – a térségben folytatják, e téren az egész régiót érintő fejlesztéseket terveznek.

Helyben nagyon büszkék a gyönyörű Megyer-hegyi tengerszemre, amely kétszer nyerte el az ország legszebb természeti értéke címet, ennek a felújítására is jelentős forrásokat fordított a város. Utat építettek a kirándulóhelyhez, ahol többek között via ferrata pálya és impozáns kilátó is helyet kapott. Ma már éves szinten ide is mintegy hatvanezren ellátogatnak.

Aros János polgármester szerint a város múltjából adódóan kiemelt a turizmus és az oktatás bővítése Fotó: Havran Zoltán

Jelentős fejlesztések a várban

A város nagy büszkesége a Rákóczi-vár, ahová évente csaknem 160 ezer turista érkezik. A várnegyedben három fejlesztés is folyik, felújítják a régi lőportornyot és a hozzá tartozó területet, a Magyar Nemzeti Múzeum egy látványtárat hoz létre, és tervezik, hogy infrastrukturális fejlesztéseket is elindítanak, ehhez a pályázatot beadták. A polgármester jelezte, hogy a várnegyedben egy befektető várhatóan egy ötcsillagos szállodát és egy hozzá tartozó hajókikötőt is kialakít a városba érkező vendégek fogadására. Ez összhangban van az önkormányzat terveivel, mert Aros János és Tokaj polgármestere, Posta György is szeretné, ha újraindulna a rendszeres hajójárat a két település között.

A polgármester hangsúlyozta, hogy

az utóbbi évek legnagyobb fejlesztése egyértelműen a szennyvízberuházás volt. Sárospatakon 2,8 milliárd forintból megújult a város mellett tizenhárom település szennyvízét továbbító csatornahálózat, tizenhat kilométeren kicserélték a vezetékeket, emellett létrehoztak egy modern szennyvízkezelő telepet.

Felújították 2,1 milliárd forintból a Makovecz Imre által tervezett, 35 éve megépült, műemlék jellegű művelődési házat, a munkálatok az utolsó fázisában tartanak. A létesítményt március 27-én adják át hivatalosan.

Kulcsszerepe lehet az egyetemnek

Új piacot és egynapos műtétekre is alkalmas egészségházat is építettek – a régit pedig felújították –, megszervezték az orvosi és fogorvosi ügyeletet, és egy mentőállomást is létrehoztak. Az energetikai pályázatoknak köszönhetően minden, az önkormányzathoz valamilyen módon kötődő épületet korszerűsítettek, azok műanyag nyílászárókat, napelemeket kaptak. S bár ez a pillér Sárospatakon nem annyira hangsúlyos, de fejlesztik és bővítik az ipari parkot is több mint ötszázmillió forintból. Közben utakat, járdákat újítanak fel, és parkolókat létesítenek.

Aros János jelezte, hogy a 2021. augusztus elsején megalapított Tokaj-Hegyalja Egyetemen is jelentős beruházások lesznek, azt várják, hogy az intézmény óriási lendületet ad majd az egész térségnek. Éppen ezért az egyetem létrehozását a Tokaj-Hegyalja mind a 27 települése egységesen támogatta. Az intézményhez kapcsolódóan a meglevő ingatlant teljesen felújítják, továbbá új kollégium és fogadóépület épül. Az egyetemen, amely a térség legnagyobb intellektuális fejlesztése, a szőlész-borász képzésre koncentrálnak majd, de megmarad az óvónő- és a tanítóképzés is, az intézmény felvirágoztatásában számítanak a volt sárospataki diákokra is.

Összefogás kell a fejlődéshez

Aros János fontosnak tartotta megjegyezni, hogy ők nemcsak Sárospatakban gondolkodnak, hanem Tokaj-Hegyaljában, Zemplénben és Bodrogközben is, mert együtt akár két hétre elegendő turisztikai attrakciókat is be tudnak mutatni, elsősorban a hazai vendégeknek. A városban már kialakították a Sárospatak brandet, ezzel Városmarketing Gyémánt-díjat nyertek. A példa ragadós lett, Tokaj is készítteti a saját brandjét.

Aros János szerint a legjobb az lenne, ha Tokaj-Hegyalja 27 települése vagy az egész Zemplén egységes brandet hozna létre, amivel a helyi termékeket lehetne népszerűsíteni.

Hörcsik Richárd, a sátoraljaújhelyi központú választókerület Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselője, Sárospatak korábbi polgármestere a beruházásokról úgy fogalmazott: Orbán Viktor miniszterelnök az egyetem megnyitásakor elmondta, hogy a kormány adós a vidéknek.

A kormány elkezdte az adósság törlesztését, amely érinti a reneszánszát élő Tokaj-Hegyalját és benne Sárospatakot is, ahol hatalmas beruházások valósulnak meg. A térség és benne a város fejlődéséért magam is sokat dolgoztam, csak néhányat említek a fejlesztések közül: húszéves munkám eredménye a Szerencs–Sátoraljaújhely vasútvonal villamosítása. A Végardó gyógyfürdő bővítése az idén elkezdődhet, és folytatódhat a Rákóczi-vár megújítása, vagy sikerült azt is kiharcolni, hogy a Makovecz Imre által tervezett művelődési ház az első körben újulhatott meg

– fogalmazott Hörcsik Richárd, aki jelezte: a választókörzet többi településéhez hasonlóan Sárospatak a jövőben is számíthat rá.