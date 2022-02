Építészeknek hirdetett pályázatot a nemzetpolitikai államtitkárság

Pályázatot hirdet a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága a 2022 a cselekvő nemzet évében a Kárpát-medencében 2010 óta a magyar kormány támogatásával megvalósított bölcsődei, óvodai létesítmények, épületek építészeinek

– jelentette be hétfőn közösségi oldalán Potápi Árpád János. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte: a kormány 2010 óta komoly forrással támogatta, hogy jelentősen bővüljenek a magyar gyermekek számára fenntartott férőhelyek a bölcsődékben és az óvodákban. – A külhoni magyar közösségek is több mint kilencszáz új vagy felújított épülettel gazdagodtak. Az új vagy megújított épületek az építészek munkáját is dicsérik, hiszen nekik köszönhető az, hogy egy-egy településképen is látható a közös és minőségi, magyar munka eredménye – fogalmazott Potápi Árpád János. A Jövőt építünk pályázatra magyarországi és külhoni építészek jelentkezhetnek.

A pályázat célja díjazni és megismertetni a közvéleménnyel a Kárpát-medencében 2010 óta a magyar kormány támogatásával épült, mintaértékű bölcsődei, óvodai létesítmények, épületek építészeit.

A felhívásra benyújtott pályázatokat neves szakemberekből álló bírálóbizottság fogja szakmailag értékelni és több kategóriában díjazni. A nyertes pályázatokat 500 ezer és 2 millió forint közötti összegben pénzjutalomban részesítik.

A pályázati felhívásra hétfő 10 órától lehet jelentkezni egészen március 8-án 14 óráig. – A jelentkezés részletei és a részletes pályázati kiírás a https://www.kulhonimagyarok.hu/epiteszetipalyazat/ linken keresztül érhető el – tette hozzá az nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Borítókép: Potápi Árpád János (Fotó: Magyar Nemzet/Bach Máté)