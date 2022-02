Halálra gyógyszerezték, majd rágyújtották a kúriát a milliárdosra

Az orvos szakértői vélemény szerint halálra gyógyszerezhették gyilkosai azt a milliárdos vállalkozót, akinek összeégett holttestét 2020 augusztusában találták meg a Baranya megyei Báron – hangzott el a rendőrség pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

Kiégett Bárban a „fehér” Sauska-kastély, ahol megtalálták a tulajdonos, a milliárdos M. István összeégett holttestét. Fotó: Privatkopo.info

A 62 éves M. István meggyilkolásával két férfit, M. Zsoltot és K. Józsefet gyanúsítja a rendőrség, előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt, továbbá öt társukat sikkasztással, közülük kettejüket lopással is gyanúsítják – közölték. A nyomozás eddigi adatai szerint a társaság tagjai több mint 40 millió forintnyi értéket szereztek meg a mentálisan leépült, pszichiátriai beteg, alkoholfüggőséggel küzdő vállalkozótól, majd a gyilkosságot leplezendő, a holttestre rágyújtották a kastélyát. A nyomozás tovább folyik és további gyanúsítások várhatók.

A sajtótájékoztatón dr. Petőfi Attila rendőr vezérőrnagy, főkapitányi biztos, dr. Harmati Béla rendőr ezredes, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese és dr. Pál Adrián rendőr ezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese ismertette az ügy nyomozásának eddigi részleteit.

A nyomozás adatai szerint M. Zsolt és K. István egy bűnszövetség tagjaként hosszabb ideje kihasználta az idős, mentális problémákkal küzdő áldozatot. A kegyetlen gyilkosságot sorozatos lopás, pénzmosás és sikkasztás előzte meg.

Mint azt a Magyar Nemzet két napja megírta, 2020 augusztus elején öt napon belül négy alkalommal gyulladt ki a Bár községben található Sauska-kastély. A második tűznél gyakorlatilag teljesen leégett az épület, amelyben a katasztrófavédelem munkatársai egy férfi holttestét találták. A tulajdonosét, a 62 éves M. Istvánét, akinek a teste teljesen összeégett.

A Privátkopó című bűnügyi portál a gyilkosság előtt hónapokkal arról írt, hogy a szenvedélybetegséggel küzdő milliárdos aggasztó körülmények között él, erőszakos […] bűnözők jelentek meg a környezetében, akik egyértelműen a vállalkozó mesés vagyonának megszerzésén mesterkedtek, amelynek érdekében M.-et teljesen elzárták a külvilágtól, a mobiltelefonját is elvették.

A milliárdosnak a XII. kerültben is volt villája, ahova a bűnözők szintén beköltöztek. Sőt rávették M. Istvánt, hogy hivatalosan is megbízza K. Józsefet, eljárjon a nevében hivatalos ügyekben. Így hozzáfértek a milliárdos értékeihez és egyes bankszámláihoz is. M. Zsolt arra is rávette a férfit, hogy írjon alá egy olyan papírt, amely szerint M. István feleségül veszi az ő élettársát. Végül az áldozat lánya tett feljelentést az ügyben, miután többször is tanúja volt annak, hogy édesapját kihasználják. Ezután 2020. június 25-én gondnokot rendeltek ki M. István mellé, akit a budapesti villájából Bárba, az úgynevezett „fehér” Sauska-kastélyba vitték.

Néhány hónappal később egy csömöri telephelyről, amely a férfié volt, vashulladékok tűntek el, közel tízmillió forint értékben. A nyomozás adatai szerint M. Zsolt több bűntársával együtt ellopta és eladta a zsákmányt. Emellett a bári kastélyból is tűntek el tárgyak, közel harmincmillió forint értékben.

Különösen nagy értékű sikkasztás elkövetésével megalapozottan gyanúsítható K. József, R. Richárd, M. Géza, M. Zsolt és M. Attila. K. Józsefet és M. Attilát lopással is meggyanúsították.

A 2020. szeptember 23-án indult nyomozásban a budapesti rendőrök a vagyon elleni bűncselekményeket, míg a Baranya megyei rendőrök a gyilkosság okait, körülményeit vizsgálták, de ügyészi javaslatra egyesítették az ügyeket.

M. Zsoltot és K. Józsefet különös kegyetlenségből, aljas indokból elkövetett emberöléssel gyanúsítják megalapozottan. A gyilkosságban az motiválta őket, hogy M. István nem mindig segített nekik, többször ellenszegült a nyilatkozatok aláírásának. Emellett éppen azon a napon, 2020. augusztus 10-én kellett volna megjelennie a XII. kerületi gyámhivatal előtt, hogy gyámság alá helyezzék. Ugyanakkor a gondnoki felügyelet elrendelésével zárolták a számláit is, így a gyanúsítottak nem tudtak pénzhez jutni. A végrendeletet már korábban aláíratták a milliárdossal, így már nem fűződött érdekük ahhoz, hogy életben maradjon.

Borítókép: M. Zsolt (balra) és K. József elfogásuk után (Fotó: ORFK)