Ismét felhők váltják majd a kezdeti napos időt

Délelőtt többnyire napos időre számíthatunk, csak kisebb körzetekben lesz felhős az idő, majd délután északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Futó zápor, hózápor néhol előfordulhat. A nagy területen erős északnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon és a Duna vonalának tágabb térségében kísérhetik viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 6 és 10 fok között várható. Késő estére általában 2 és 8 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Met.hu

Estefelé többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, eleinte inkább csak kisebb, hajnalra viszont már nagyobb szakadozások is előfordulhatnak. Helyenként kialakulhat zápor, hózápor. Az északnyugati szelet az Észak-Dunántúlon és a középső megyékben élénk, olykor erős, a hegyekben viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 3 és 8 fok között alakul, de a szélcsendes keleti, illetve délnyugati tájakon fagypont köré is lehűlhet a levegő.

Borítókép: Fenyőfák felhők fölött a hármashatár-hegyi Guckler Károly-kilátóból (Fotó: MTI/Mohai Balázs)