Megbukott Karácsony kamubizottsága

„A kezdetektől fogva mondtuk, de most már a kormányhivatal is megállapította, hogy Karácsony Gergely bosszúbizottságának se jog-, se hatásköre nincs más kerületek ügyeit vizsgálni. A kormányhivatal kimondta: a főváros nem hozhatta volna létre a kerületeket vizsgáló bizottságot” – közölte a Budapesti Fidesz. Mint írták: már a januári közgyűlésen is felhívták Karácsony Gergely főpolgármester és a baloldali képviselők figyelmét, hogy a bosszúbizottságuk jogszerűtlen, de ismét nem hallgattak a kormánypárti képviselőkre.

„Nekik ugyanis fontosabb volt, hogy eltereljék a botrányos Városháza-ügyről a figyelmet. Most viszont már nem lehet több kifogása Niedermüller Péternek, a VII. kerület polgármesterének sem: indítson saját kerületében vizsgálatot, amennyiben problémát észlel! Úgy, ahogy erre minden lehetősége megvolt az elmúlt két és fél évben is” – közölte a fővárosi Fidesz–KDNP-csoport utalva arra, hogy a VII. kerületben számos ingatlanértékesítés történt, amelyet nem tartottak kivizsgálására méltónak a fideszes vezetésű V. kerület ingatlanértékesítéseivel szemben.